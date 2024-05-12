https://ria.ru/20240512/pogibshie-1945398418.html

Число погибших при израильских ударах по Газе превысило 35 тысяч

Число погибших при израильских ударах по Газе превысило 35 тысяч - РИА Новости, 12.05.2024

Число погибших при израильских ударах по Газе превысило 35 тысяч

Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября 2023 года превысило 35 тысяч, пострадали более 78,7 тысячи человек, сообщило министерство... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T14:41

2024-05-12T14:41

2024-05-12T14:41

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КАИР, 12 мая - РИА Новости. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября 2023 года превысило 35 тысяч, пострадали более 78,7 тысячи человек, сообщило министерство здравоохранения Газы. "Число жертв израильской агрессии с 7 октября прошлого года выросло до 35 034, пострадали 78 755 человек", - говорится в заявлении минздрава Газы. В заявлении отмечается, что за последние сутки в больницы Газы поступили 63 погибших и 114 пострадавших. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240510/palestina-1945180618.html

https://ria.ru/20240506/rafakh-1944042813.html

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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году