Число погибших при израильских ударах по Газе превысило 35 тысяч
Минздрав Газы: при израильских ударах погибли 35034 человека, пострадали 78755
© AP Photo / Ismael Abu DayyahДым на юге сектора Газа после израильского удара
© AP Photo / Ismael Abu Dayyah
Дым на юге сектора Газа после израильского удара. Архивное фото
КАИР, 12 мая - РИА Новости. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября 2023 года превысило 35 тысяч, пострадали более 78,7 тысячи человек, сообщило министерство здравоохранения Газы.
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"Число жертв израильской агрессии с 7 октября прошлого года выросло до 35 034, пострадали 78 755 человек", - говорится в заявлении минздрава Газы.
В заявлении отмечается, что за последние сутки в больницы Газы поступили 63 погибших и 114 пострадавших.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.