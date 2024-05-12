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Из-под завалов дома в Белгороде достали тела шести человек

Из-под завалов дома в Белгороде достали тела шести человек - РИА Новости, 12.05.2024

Из-под завалов дома в Белгороде достали тела шести человек

Из-под завалов попавшего под удар ВСУ жилого дома в Белгороде извлекли тела шести погибших, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T18:28

2024-05-12T18:28

2024-05-12T19:32

происшествия

белгород

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

обрушение части дома в белгороде после обстрела

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Из-под завалов попавшего под удар ВСУ жилого дома в Белгороде извлекли тела шести погибших, сообщило МЧС России в Telegram-канале."Шестой погибший извлечен из-под завалов в Белгороде", — подчеркнули в ведомстве.Сегодня Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск, при котором из-за прямого попадания снаряда в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса обрушился весь подъезд.Спустя примерно час с небольшим после удара произошло повторное обрушение — упали чердачный этаж и крыша, находившиеся над разрушенным подъездом. Из-за этого травмы различной степени получили трое спасателей.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о 20 пострадавших, в их числе двое детей. Поисково-спасательные работы продолжаются. При этом они уже несколько раз прерывались из-за объявления ракетной опасности.Минобороны уточнило, что ВСУ обстреляли Белгород ракетами "Точка-У" и снарядами РСЗО. Фрагменты одной из сбитых ракет "Точка-У" повредили жилой дом.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

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россия

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Разбор завалов на месте частичного обрушения дома после атаки ВСУ в Белгороде Ответных криков во время "минуты тишины" на месте частичного обрушения дома после атаки ВСУ в Белгороде не было, сообщил РИА Новости спасатель 2024-05-12T18:28 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгород, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обрушение части дома в белгороде после обстрела