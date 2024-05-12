https://ria.ru/20240512/perestanovki-1945470677.html

Перестановки в руководстве Минобороны попали на первые полосы западных СМИ

Перестановки в руководстве Минобороны попали на первые полосы западных СМИ - РИА Новости, 12.05.2024

Перестановки в руководстве Минобороны попали на первые полосы западных СМИ

Новость о том, что президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны РФ, а Сергея Шойгу перевести на должность секретаря... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T23:14

2024-05-12T23:14

2024-05-12T23:49

политика

россия

владимир путин

сергей шойгу

андрей белоусов

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Новость о том, что президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны РФ, а Сергея Шойгу перевести на должность секретаря Совбеза, оказалась на первых полосах зарубежных СМИ. Среди мировых СМИ, у которых перестановки в руководстве министерства обороны РФ на первых полосах, - британские газеты Daily Mail, Teleraph, Guardian, Financial Times, телеканал Sky News, а также американские телеканалы NBC и CNN, польские издания Rzeczpospolita и Onet.Путин освободил Патрушева от должности секретаря Совбеза в связи с переходом на другую работу, секретарем СБ назначен Шойгу, сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля. Кремль позже сообщит о новой должности Патрушева, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20240512/belousov-1944108621.html

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политика, россия, владимир путин, сергей шойгу, андрей белоусов