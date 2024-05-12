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Перестановки в руководстве Минобороны попали на первые полосы западных СМИ
Перестановки в руководстве Минобороны попали на первые полосы западных СМИ - РИА Новости, 12.05.2024
Перестановки в руководстве Минобороны попали на первые полосы западных СМИ
Новость о том, что президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны РФ, а Сергея Шойгу перевести на должность секретаря... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T23:14
2024-05-12T23:14
2024-05-12T23:49
политика
россия
владимир путин
сергей шойгу
андрей белоусов
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Новость о том, что президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны РФ, а Сергея Шойгу перевести на должность секретаря Совбеза, оказалась на первых полосах зарубежных СМИ. Среди мировых СМИ, у которых перестановки в руководстве министерства обороны РФ на первых полосах, - британские газеты Daily Mail, Teleraph, Guardian, Financial Times, телеканал Sky News, а также американские телеканалы NBC и CNN, польские издания Rzeczpospolita и Onet.Путин освободил Патрушева от должности секретаря Совбеза в связи с переходом на другую работу, секретарем СБ назначен Шойгу, сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля. Кремль позже сообщит о новой должности Патрушева, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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политика, россия, владимир путин, сергей шойгу, андрей белоусов
Политика, Россия, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Андрей Белоусов
Перестановки в руководстве Минобороны попали на первые полосы западных СМИ
Новость о смене Сергея Шойгу заняла первые полосы зарубежных СМИ