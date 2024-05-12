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Слуцкий назвал условие для переговоров России и Украины - РИА Новости, 12.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:34 12.05.2024 (обновлено: 01:05 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/peregovory-1945317222.html
Слуцкий назвал условие для переговоров России и Украины
Слуцкий назвал условие для переговоров России и Украины - РИА Новости, 12.05.2024
Слуцкий назвал условие для переговоров России и Украины
Лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя слова президента Чехии Петра Павела о том, что участники саммита в... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T00:34
2024-05-12T01:05
в мире
россия
украина
сша
леонид слуцкий (политик)
сергей лавров
петр павел
нато
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя слова президента Чехии Петра Павела о том, что участники саммита в Вашингтоне предоставят Украине "гарантии безопасности в двухсторонних соглашениях", заявил, что мирные переговоры России и Украины возможны только в случае гарантий неделимой безопасности России. "Разговор возможен только при надежных гарантиях обеспечения неделимой безопасности, прежде всего, России. Мы предлагали закрепить их на принципах взаимности в юридически обязывающем договоре в декабре 2021 года, но нам тогда продолжали лгать и рассказывать про "политику открытых дверей НАТО". Итог известен", - написал Слуцкий в Telegram-канале. Слуцкий отметил, что по мнению президента Чехии, отказ от вступления Украины в НАТО может дать возможность войскам западных стран приблизиться к границам России. Он напомнил, что это и стало одной из причин начала специальной военной операции. Помимо этого, по мнению лидера ЛДПР, в то время как "англосаксы питают иллюзии относительно возможности нанесения стратегического поражения России", США и Великобритания блокируют переговорный процесс и "уничтожают украинцев ради своей гегемонии". Также он привел в пример слова бывшего заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, которая в субботу заявила, что Украина не находится в достаточно сильной позиции для того, чтобы начать переговоры с Россией о завершении вооруженного конфликта. При этом Леонид Слуцкий заявил, что Россия по-прежнему не отказывается от переговоров. В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности, а 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на эти предложения. В проекте соглашения о гарантиях безопасности с НАТО Россия предложила исключить дальнейшее расширение альянса и присоединение к нему Украины, отказаться от военной деятельности на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Глава МИД РФ Сергей Лавров 26 января 2022 года направил послание своим коллегам в странах НАТО и ЕС, Швейцарии, всего - 37 адресатов. В них содержалась просьба объяснить, как эти государства намерены на практике выполнять взятые ими в рамках ОБСЕ на высшем уровне обязательства о неделимости безопасности, неукреплении своей безопасности в ущерб другим, сообщить, почему они не намерены это делать. Позднее - в феврале - Лавров рассказал, что никто из коллег-министров не ответил на прямое послание. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240330/zelenskiy-1936814207.html
https://ria.ru/20240507/peregovory-1944471197.html
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в мире, россия, украина, сша, леонид слуцкий (политик), сергей лавров, петр павел, нато, лдпр, госдума рф
В мире, Россия, Украина, США, Леонид Слуцкий (политик), Сергей Лавров, Петр Павел, НАТО, ЛДПР, Госдума РФ, Специальная военная операция на Украине
Слуцкий назвал условие для переговоров России и Украины

Слуцкий: переговоры по Украине возможны с учетом гарантий безопасности РФ

© РИА Новости / Пресс-служба ЛДПР | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба ЛДПР
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя слова президента Чехии Петра Павела о том, что участники саммита в Вашингтоне предоставят Украине "гарантии безопасности в двухсторонних соглашениях", заявил, что мирные переговоры России и Украины возможны только в случае гарантий неделимой безопасности России.
«
"Разговор возможен только при надежных гарантиях обеспечения неделимой безопасности, прежде всего, России. Мы предлагали закрепить их на принципах взаимности в юридически обязывающем договоре в декабре 2021 года, но нам тогда продолжали лгать и рассказывать про "политику открытых дверей НАТО". Итог известен", - написал Слуцкий в Telegram-канале.
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Слуцкий отметил, что по мнению президента Чехии, отказ от вступления Украины в НАТО может дать возможность войскам западных стран приблизиться к границам России. Он напомнил, что это и стало одной из причин начала специальной военной операции.
Помимо этого, по мнению лидера ЛДПР, в то время как "англосаксы питают иллюзии относительно возможности нанесения стратегического поражения России", США и Великобритания блокируют переговорный процесс и "уничтожают украинцев ради своей гегемонии". Также он привел в пример слова бывшего заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, которая в субботу заявила, что Украина не находится в достаточно сильной позиции для того, чтобы начать переговоры с Россией о завершении вооруженного конфликта.
При этом Леонид Слуцкий заявил, что Россия по-прежнему не отказывается от переговоров.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности, а 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на эти предложения. В проекте соглашения о гарантиях безопасности с НАТО Россия предложила исключить дальнейшее расширение альянса и присоединение к нему Украины, отказаться от военной деятельности на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.
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Слуцкий рассказал, на каких условиях возможны переговоры России и Украины
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Глава МИД РФ Сергей Лавров 26 января 2022 года направил послание своим коллегам в странах НАТО и ЕС, Швейцарии, всего - 37 адресатов. В них содержалась просьба объяснить, как эти государства намерены на практике выполнять взятые ими в рамках ОБСЕ на высшем уровне обязательства о неделимости безопасности, неукреплении своей безопасности в ущерб другим, сообщить, почему они не намерены это делать. Позднее - в феврале - Лавров рассказал, что никто из коллег-министров не ответил на прямое послание.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
Слуцкий: Запад говорит о неизбежности диалога Украины на условиях России
12 ноября 2023, 17:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАЛеонид Слуцкий (политик)Сергей ЛавровПетр ПавелНАТОЛДПРГосдума РФ
 
 
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