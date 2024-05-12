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Артиллеристы сорвали переброску сил ВСУ у границы с Белгородской областью
Артиллеристы сорвали переброску сил ВСУ у границы с Белгородской областью - РИА Новости, 12.05.2024
Артиллеристы сорвали переброску сил ВСУ у границы с Белгородской областью
Артиллеристы группировки "Север" ударом из реактивных систем залпового огня "Град" сорвали переброску сил ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T05:05
2024-05-12T05:05
2024-05-12T05:31
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Артиллеристы группировки "Север" ударом из реактивных систем залпового огня "Град" сорвали переброску сил ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе Украины, сообщили в Минобороны России."Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" группировки войск "Север" уничтожили вскрытые разведкой позиции с живой силой украинских террористических формирований и сорвали переброску подкрепления пехоты на оборонительные позиции ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины", — говорится в сообщении. Разведчики группировки передали информацию об обнаруженных позициях противника, после этого снаряженная осколочно-фугасными снарядами боевая машина РСЗО "Град" выдвинулась на огневой рубеж."Дальность примерно около 20 километров. Пакет состоит из 40 снарядов. Калибр 122 мм … Площадь покрытия очень большая. Поэтому уйти сложно", — сказал командир боевой машины с позывным "Соната", слова которого приводит Минобороны.Как отметил водитель-заряжающий с позывным "Кинолог", боевая машина еще ни разу не подводила расчет. Противник боится российских артиллеристов, потому что они, по словам "Кинолога", работают эффективно и очень быстро."Уничтожали легкобронированную технику, минометы, живую силу противника … Враг очень часто бьет по мирным жителям. Это, я бы сказал, основные его цели, к сожалению. Наша задача – защитить мирных жителей, чтобы не было пострадавших. И отогнать противника как можно дальше от наших границ", — отметил водитель-заряжающий. Как уточнили в Минобороны, артиллеристы также уничтожают выявленные замаскированные огневые позиции артиллерии, места хранения боеприпасов и ГСМ противника, ведут охоту за живой силой и военной техникой ВСУ."Я уроженец Белгородской области. Когда за моей спиной все мои близкие, я отец двух сыновей, как я могу не доделать свою работу? Будьте уверены и за мой расчет. Он состоит полностью из белгородцев. Мы выполним любую задачу!" — подчеркнул командир реактивного взвода с позывным "Чекист".В субботу в Министерстве обороны сообщили, что российские военные освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области.Кроме того, группировка войск "Север" нанесла поражение живой силе и технике четырех украинских бригад и отряду пограничников в районах Волчанска, Веселого, Глубокого, Нескучного и Красного, уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20240504/artilleriya-1943798731.html
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россия, белгородская область, украина, вооруженные силы украины
Россия, Белгородская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Артиллеристы сорвали переброску сил ВСУ у границы с Белгородской областью
Расчеты "Градов" сорвали переброску сил ВСУ у границы с Белгородской областью
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Артиллеристы группировки "Север" ударом из реактивных систем залпового огня "Град" сорвали переброску сил ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе Украины, сообщили в Минобороны России.
«
"Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" группировки войск "Север" уничтожили вскрытые разведкой позиции с живой силой украинских террористических формирований и сорвали переброску подкрепления пехоты на оборонительные позиции ВСУ в приграничном с Белгородской областью
районе на территории Украины", — говорится в сообщении.
Разведчики группировки передали информацию об обнаруженных позициях противника, после этого снаряженная осколочно-фугасными снарядами боевая машина РСЗО "Град" выдвинулась на огневой рубеж.
"Дальность примерно около 20 километров. Пакет состоит из 40 снарядов. Калибр 122 мм … Площадь покрытия очень большая. Поэтому уйти сложно", — сказал командир боевой машины с позывным "Соната", слова которого приводит Минобороны.
Как отметил водитель-заряжающий с позывным "Кинолог", боевая машина еще ни разу не подводила расчет. Противник боится российских артиллеристов, потому что они, по словам "Кинолога", работают эффективно и очень быстро.
"Уничтожали легкобронированную технику, минометы, живую силу противника … Враг очень часто бьет по мирным жителям. Это, я бы сказал, основные его цели, к сожалению. Наша задача – защитить мирных жителей, чтобы не было пострадавших. И отогнать противника как можно дальше от наших границ", — отметил водитель-заряжающий.
Как уточнили в Минобороны, артиллеристы также уничтожают выявленные замаскированные огневые позиции артиллерии, места хранения боеприпасов и ГСМ противника, ведут охоту за живой силой и военной техникой ВСУ.
"Я уроженец Белгородской области. Когда за моей спиной все мои близкие, я отец двух сыновей, как я могу не доделать свою работу? Будьте уверены и за мой расчет. Он состоит полностью из белгородцев. Мы выполним любую задачу!" — подчеркнул командир реактивного взвода с позывным "Чекист".
В субботу в Министерстве обороны сообщили, что российские военные освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области
.
Кроме того, группировка войск "Север" нанесла поражение живой силе и технике четырех украинских бригад и отряду пограничников в районах Волчанска
, Веселого, Глубокого, Нескучного и Красного, уточнили в министерстве.