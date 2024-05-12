https://ria.ru/20240512/patriot-1945353394.html

На Западе сообщили Украине плохие новости про ЗРК Patriot

На Западе сообщили Украине плохие новости про ЗРК Patriot - РИА Новости, 12.05.2024

На Западе сообщили Украине плохие новости про ЗРК Patriot

Американский зенитный ракетный комплекс Patriot не может защитить ВСУ от российских ракет "Искандер-М" и "Циркон", заявил британский эксперт Александр Меркурис... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T10:57

2024-05-12T10:57

2024-05-12T10:57

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Американский зенитный ракетный комплекс Patriot не может защитить ВСУ от российских ракет "Искандер-М" и "Циркон", заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Очевидно, что ЗРК Patriot не может защитить от баллистических ракет "Искандер-М" и гиперзвуковых ракет "Циркон", которые русские уже использовали в бою", — указал Меркурис.Он также отметил, что предоставление Киеву других систем ПВО от западных союзников никак не поменяет удручающее положение для ВСУ и не защитит их от авиаударов с воздуха.Накануне Министерство обороны сообщило, что российские военные за сутки уничтожили украинский дивизион зенитного ракетного комплекса производства США Patriot на боевой позиции.На Украине в последнее время все чаще говорят о проблемах с обеспечением системами ПВО. Так, гендиректор энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко признал, что противовоздушная оборона страны стала заметно слабее, чем была несколько месяцев назад. В конце апреля Владимир Зеленский потребовал от западных партнеров поставить семь комплексов Patriot, хотя еще в марте он утверждал, что Украине хватит и пяти для защиты промышленных объектов.

https://ria.ru/20240512/nyt-1945336856.html

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