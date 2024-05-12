https://ria.ru/20240512/otravlenie-1945437779.html

В Астрахани еще три человека умерли от отравления неизвестным веществом

В Астрахани еще три человека умерли от отравления неизвестным веществом - РИА Новости, 13.05.2024

В Астрахани еще три человека умерли от отравления неизвестным веществом

Еще три человека скончались от отравления неизвестным веществом в Астрахани, число умерших достигло восьми человек, сообщает СУ СК России по Астраханской... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-12T18:19

2024-05-12T18:19

2024-05-13T00:58

астрахань

происшествия

россия

астраханская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мая — РИА Новости. Еще три человека скончались от отравления неизвестным веществом в Астрахани, число умерших достигло восьми человек, сообщает СУ СК России по Астраханской области.По факту произошедшего следствие возбудило уголовное дело по статье УК "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".Как полагает следствие, с 9 по 11 мая в Ленинском районе после употребления наркотиков скончались три мужчины в возрасте от 25 до 37 лет. По предварительным данным, они отравились неизвестным веществом.В ночь на четверг в Советском и Трусовском районах Астрахани в различных местах, в том числе в транспортном средстве, нашли тела мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет.По предварительным данным, все они употребляли наркотики. По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция также сообщала о 14 госпитализированных. Подозреваемый в распространении наркотиков задержан.

https://ria.ru/20240303/otravlenie-1930834329.html

https://ria.ru/20240216/otravlenie-1927813164.html

астрахань

россия

астраханская область

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астрахань, происшествия, россия, астраханская область