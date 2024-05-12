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В Белгороде снова объявили ракетную опасность - РИА Новости, 12.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:29 12.05.2024
https://ria.ru/20240512/opasnost-1945465724.html
В Белгороде снова объявили ракетную опасность
В Белгороде снова объявили ракетную опасность - РИА Новости, 12.05.2024
В Белгороде снова объявили ракетную опасность
Ракетная опасность снова объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале мэрии города. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T22:29
2024-05-12T22:29
белгород
белгородский район
специальная военная операция на украине
происшествия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Ракетная опасность снова объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале мэрии города. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240315/opasnost-1933297230.html
белгород
белгородский район
украина
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белгород, белгородский район, происшествия, украина, вооруженные силы украины
Белгород, Белгородский район, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Украина, Вооруженные силы Украины
В Белгороде снова объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе снова объявили ракетную опасность

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкМодульное укрытие в Белгороде
Модульное укрытие в Белгороде - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в медиабанк
Модульное укрытие в Белгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Ракетная опасность снова объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале мэрии города.
"РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.
Модульное укрытие для защиты людей при обстрелах в Белгороде - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
В Белгороде объявили ракетную опасность
15 марта, 17:03
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородский районПроисшествияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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