https://ria.ru/20240512/opasnost-1945465724.html

В Белгороде снова объявили ракетную опасность

В Белгороде снова объявили ракетную опасность - РИА Новости, 12.05.2024

В Белгороде снова объявили ракетную опасность

Ракетная опасность снова объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале мэрии города. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T22:29

2024-05-12T22:29

2024-05-12T22:29

белгород

белгородский район

специальная военная операция на украине

происшествия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Ракетная опасность снова объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале мэрии города. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240315/opasnost-1933297230.html

белгород

белгородский район

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгород, белгородский район, происшествия, украина, вооруженные силы украины