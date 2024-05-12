https://ria.ru/20240512/opasnost-1945465724.html
В Белгороде снова объявили ракетную опасность
В Белгороде снова объявили ракетную опасность - РИА Новости, 12.05.2024
В Белгороде снова объявили ракетную опасность
Ракетная опасность снова объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале мэрии города. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T22:29
2024-05-12T22:29
2024-05-12T22:29
белгород
белгородский район
специальная военная операция на украине
происшествия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Ракетная опасность снова объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале мэрии города. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, белгородский район, происшествия, украина, вооруженные силы украины
Белгород, Белгородский район, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Украина, Вооруженные силы Украины
В Белгороде снова объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе снова объявили ракетную опасность