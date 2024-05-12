https://ria.ru/20240512/opasnost-1945451500.html
В Белгороде запустили сирену ракетной опасности
В Белгороде запустили сирену ракетной опасности - РИА Новости, 12.05.2024
В Белгороде запустили сирену ракетной опасности
Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородской районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T19:59
2024-05-12T19:59
2024-05-12T20:28
белгород
специальная военная операция на украине
происшествия
вячеслав гладков
россия
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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БЕЛГОРОД, 12 мая - РИА Новости. Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородской районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома - не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице - спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Как передает корреспондент РИА Новости, в Белгороде слышны взрывы.На фоне нового сигнала о ракетной опасности спасатели прервали работы на месте частичного обрушения дома, которое ранее произошло в результате атаки ВСУ, и отошли в убежище, сообщили в пресс-службе МЧС России."Пятый сигнал "ракетная опасность" объявлен в Белгороде. Спасатели прервали поисково-спасательные работы на месте обрушения и отошли в убежище", - говорится в сообщении.В воскресенье белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате в десятиэтажном доме обрушился весь подъезд. По факту обстрела СК возбудил уголовное дело о теракте. В настоящее время подтверждена гибель восьми человек.
https://ria.ru/20240512/belgorod-1945430801.html
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Взрывы в Белгороде на фоне ракетной опасности
Белгород
2024-05-12T19:59
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белгород, происшествия, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Белгород, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вячеслав Гладков, Россия, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Белгороде запустили сирену ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности