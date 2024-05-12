https://ria.ru/20240512/opasnost-1945451500.html

В Белгороде запустили сирену ракетной опасности

В Белгороде запустили сирену ракетной опасности - РИА Новости, 12.05.2024

В Белгороде запустили сирену ракетной опасности

Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородской районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T19:59

2024-05-12T19:59

2024-05-12T20:28

белгород

специальная военная операция на украине

происшествия

вячеслав гладков

россия

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0c/1945453286_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1580335bb277925320c04f008f6b2c33.jpg

БЕЛГОРОД, 12 мая - РИА Новости. Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородской районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома - не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице - спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Как передает корреспондент РИА Новости, в Белгороде слышны взрывы.На фоне нового сигнала о ракетной опасности спасатели прервали работы на месте частичного обрушения дома, которое ранее произошло в результате атаки ВСУ, и отошли в убежище, сообщили в пресс-службе МЧС России."Пятый сигнал "ракетная опасность" объявлен в Белгороде. Спасатели прервали поисково-спасательные работы на месте обрушения и отошли в убежище", - говорится в сообщении.В воскресенье белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате в десятиэтажном доме обрушился весь подъезд. По факту обстрела СК возбудил уголовное дело о теракте. В настоящее время подтверждена гибель восьми человек.

https://ria.ru/20240512/belgorod-1945430801.html

https://ria.ru/20240512/pogibshiy-1945447896.html

белгород

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Взрывы в Белгороде на фоне ракетной опасности Белгород 2024-05-12T19:59 true PT0M07S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгород, происшествия, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)