https://ria.ru/20240512/opasnost-1945421977.html

Работы на месте обрушения в Белгороде прекратили из-за ракетной опасности

Работы на месте обрушения в Белгороде прекратили из-за ракетной опасности - РИА Новости, 12.05.2024

Работы на месте обрушения в Белгороде прекратили из-за ракетной опасности

Специалисты прервали спасательные работы на месте обрушения подъезда дома в Белгороде и отошли в убежище из-за сигнала "ракетная опасность" , сообщила... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T16:21

2024-05-12T16:21

2024-05-12T16:23

происшествия

россия

белгород

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Специалисты прервали спасательные работы на месте обрушения подъезда дома в Белгороде и отошли в убежище из-за сигнала "ракетная опасность" , сообщила пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.Белгород в воскресенье подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. "Очередной, третий сигнал "ракетная опасность" объявлен в Белгороде. Спасатели прервали поисково-спасательные работы на месте обрушения и отошли в убежище", - говорится в сообщении.

россия

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, белгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)