https://ria.ru/20240512/opasnost-1945416639.html

В Белгороде снова объявили ракетную опасность

В Белгороде снова объявили ракетную опасность - РИА Новости, 12.05.2024

В Белгороде снова объявили ракетную опасность

Ракетная опасность снова объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщила мэрия города в Telegram-канале. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T16:06

2024-05-12T16:06

2024-05-12T16:16

белгород

происшествия

белгородский район

обрушение части дома в белгороде после обстрела

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Ракетная опасность снова объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщила мэрия города в Telegram-канале."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240512/miroshnik-1945401527.html

белгород

белгородский район

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белгород, происшествия, белгородский район, обрушение части дома в белгороде после обстрела