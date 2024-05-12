https://ria.ru/20240512/opasnost-1945416639.html
В Белгороде снова объявили ракетную опасность
В Белгороде снова объявили ракетную опасность - РИА Новости, 12.05.2024
В Белгороде снова объявили ракетную опасность
Ракетная опасность снова объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщила мэрия города в Telegram-канале. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T16:06
2024-05-12T16:06
2024-05-12T16:16
белгород
происшествия
белгородский район
обрушение части дома в белгороде после обстрела
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Ракетная опасность снова объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщила мэрия города в Telegram-канале."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240512/miroshnik-1945401527.html
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белгород, происшествия, белгородский район, обрушение части дома в белгороде после обстрела
Белгород, Происшествия, Белгородский район, Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
В Белгороде снова объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе снова объявили ракетную опасность