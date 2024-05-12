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Украинские негодяи ответят за обстрел Белгорода, заявил сенатор - РИА Новости, 12.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:35 12.05.2024 (обновлено: 19:37 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/obstrel-1945449536.html
Украинские негодяи ответят за обстрел Белгорода, заявил сенатор
Украинские негодяи ответят за обстрел Белгорода, заявил сенатор - РИА Новости, 12.05.2024
Украинские негодяи ответят за обстрел Белгорода, заявил сенатор
Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что "киевские негодяи" ответят за обстрел Белгорода. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T19:35
2024-05-12T19:37
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
россия
херсонская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что "киевские негодяи" ответят за обстрел Белгорода. "Это почерк киевских негодяев - прицеливаются и бьют по мирным жителям. В общем, ответят они за эти действия", - написал Кастюкевич в своем Telegram-канале. По его словам, уже видна тенденция: чем хуже у врага дела на фронте, тем ожесточеннее они обстреливают гражданские объекты, среди которых больницы, жилые дома, детские сады и площадки. "Бьют тем вооружением, которое им прислали из-за рубежа для якобы "военных действий". На самом же деле, европейские и американские граждане своими налогами оплачивают убийство наших мирных граждан. Если "там" думают, что это сойдет им с рук, то сильно ошибаются. У каждой правды свое время. И скоро, уверен, наступит время и для этой", - добавил сенатор.Белгород в воскресенье подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о 20 пострадавших, в их числе двое детей. МЧС России, по последней информации, сообщило о шести погибших.
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происшествия, белгород, россия, херсонская область , вячеслав гладков, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обрушение части дома в белгороде после обстрела
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Россия, Херсонская область , Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
Украинские негодяи ответят за обстрел Белгорода, заявил сенатор

Сенатор Кастюкевич: "киевские негодяи" ответят за обстрел Белгорода

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкНа месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ
На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что "киевские негодяи" ответят за обстрел Белгорода.
«
"Это почерк киевских негодяев - прицеливаются и бьют по мирным жителям. В общем, ответят они за эти действия", - написал Кастюкевич в своем Telegram-канале.
Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу, один из снарядов ВСУ попал в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу, один из снарядов ВСУ попал в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса.

© РИА Новости
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1 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для обстрела использовались ракеты и снаряды РСЗО. Дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У".

Спасатели МЧС РФ на месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде

Для обстрела использовались ракеты и снаряды РСЗО. Дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У".

© РИА Новости
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2 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В результате удара в многоэтажке обрушился весь подъезд.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

В результате удара в многоэтажке обрушился весь подъезд.

© РИА Новости
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3 из 8
© Фото : РИА Новости

Через час с небольшим также обрушились чердачный этаж и крыша подъезда, которые изначально устояли.

На месте обрушения подъезда в Белгороде

Через час с небольшим также обрушились чердачный этаж и крыша подъезда, которые изначально устояли.

© Фото : РИА Новости
4 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В СК сообщили, что в результате украинского обстрела есть погибшие и пострадавшие, их точное число устанавливается.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

В СК сообщили, что в результате украинского обстрела есть погибшие и пострадавшие, их точное число устанавливается.

© РИА Новости
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5 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

При повторном обрушении пострадали спасатели.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

При повторном обрушении пострадали спасатели.

© РИА Новости
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6 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Предупреждение о ракетной атаке до ЧП позволило спасти многие жизни, сообщили в экстренных службах.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

Предупреждение о ракетной атаке до ЧП позволило спасти многие жизни, сообщили в экстренных службах.

© РИА Новости
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7 из 8
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Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Спасатели МЧС РФ разбирают завалы на месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

© РИА Новости
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8 из 8

Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу, один из снарядов ВСУ попал в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 8

Для обстрела использовались ракеты и снаряды РСЗО. Дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У".

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 8

В результате удара в многоэтажке обрушился весь подъезд.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 8

Через час с небольшим также обрушились чердачный этаж и крыша подъезда, которые изначально устояли.

© Фото : РИА Новости
4 из 8

В СК сообщили, что в результате украинского обстрела есть погибшие и пострадавшие, их точное число устанавливается.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 8

При повторном обрушении пострадали спасатели.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 8

Предупреждение о ракетной атаке до ЧП позволило спасти многие жизни, сообщили в экстренных службах.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 8

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 8
По его словам, уже видна тенденция: чем хуже у врага дела на фронте, тем ожесточеннее они обстреливают гражданские объекты, среди которых больницы, жилые дома, детские сады и площадки.
«
"Бьют тем вооружением, которое им прислали из-за рубежа для якобы "военных действий". На самом же деле, европейские и американские граждане своими налогами оплачивают убийство наших мирных граждан. Если "там" думают, что это сойдет им с рук, то сильно ошибаются. У каждой правды свое время. И скоро, уверен, наступит время и для этой", - добавил сенатор.
Белгород в воскресенье подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о 20 пострадавших, в их числе двое детей. МЧС России, по последней информации, сообщило о шести погибших.
В Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Делается с их одобрения. На Западе прокомментировали удар ВСУ по Белгороду
Вчера, 18:48
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородРоссияХерсонская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
 
 
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