https://ria.ru/20240512/obstrel-1945449536.html

Украинские негодяи ответят за обстрел Белгорода, заявил сенатор

Украинские негодяи ответят за обстрел Белгорода, заявил сенатор - РИА Новости, 12.05.2024

Украинские негодяи ответят за обстрел Белгорода, заявил сенатор

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что "киевские негодяи" ответят за обстрел Белгорода. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T19:35

2024-05-12T19:35

2024-05-12T19:37

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

россия

херсонская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что "киевские негодяи" ответят за обстрел Белгорода. "Это почерк киевских негодяев - прицеливаются и бьют по мирным жителям. В общем, ответят они за эти действия", - написал Кастюкевич в своем Telegram-канале. По его словам, уже видна тенденция: чем хуже у врага дела на фронте, тем ожесточеннее они обстреливают гражданские объекты, среди которых больницы, жилые дома, детские сады и площадки. "Бьют тем вооружением, которое им прислали из-за рубежа для якобы "военных действий". На самом же деле, европейские и американские граждане своими налогами оплачивают убийство наших мирных граждан. Если "там" думают, что это сойдет им с рук, то сильно ошибаются. У каждой правды свое время. И скоро, уверен, наступит время и для этой", - добавил сенатор.Белгород в воскресенье подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о 20 пострадавших, в их числе двое детей. МЧС России, по последней информации, сообщило о шести погибших.

https://ria.ru/20240512/udary-1945443785.html

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