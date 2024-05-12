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Украинские негодяи ответят за обстрел Белгорода, заявил сенатор
Украинские негодяи ответят за обстрел Белгорода, заявил сенатор - РИА Новости, 12.05.2024
Украинские негодяи ответят за обстрел Белгорода, заявил сенатор
Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что "киевские негодяи" ответят за обстрел Белгорода. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T19:35
2024-05-12T19:35
2024-05-12T19:37
специальная военная операция на украине
происшествия
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херсонская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что "киевские негодяи" ответят за обстрел Белгорода. "Это почерк киевских негодяев - прицеливаются и бьют по мирным жителям. В общем, ответят они за эти действия", - написал Кастюкевич в своем Telegram-канале. По его словам, уже видна тенденция: чем хуже у врага дела на фронте, тем ожесточеннее они обстреливают гражданские объекты, среди которых больницы, жилые дома, детские сады и площадки. "Бьют тем вооружением, которое им прислали из-за рубежа для якобы "военных действий". На самом же деле, европейские и американские граждане своими налогами оплачивают убийство наших мирных граждан. Если "там" думают, что это сойдет им с рук, то сильно ошибаются. У каждой правды свое время. И скоро, уверен, наступит время и для этой", - добавил сенатор.Белгород в воскресенье подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о 20 пострадавших, в их числе двое детей. МЧС России, по последней информации, сообщило о шести погибших.
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происшествия, белгород, россия, херсонская область , вячеслав гладков, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обрушение части дома в белгороде после обстрела
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Россия, Херсонская область , Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
Украинские негодяи ответят за обстрел Белгорода, заявил сенатор
Сенатор Кастюкевич: "киевские негодяи" ответят за обстрел Белгорода