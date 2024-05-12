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ВСУ обстреляли Скадовск ракетами HIMARS, есть пострадавшие - РИА Новости, 12.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:41 12.05.2024 (обновлено: 20:10 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/obstrel-1945440781.html
ВСУ обстреляли Скадовск ракетами HIMARS, есть пострадавшие
ВСУ обстреляли Скадовск ракетами HIMARS, есть пострадавшие - РИА Новости, 12.05.2024
ВСУ обстреляли Скадовск ракетами HIMARS, есть пострадавшие
Украинские войска обстреляли Скадовск в Херсонской области из РСЗО HIMARS, сообщил глава региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T18:41
2024-05-12T20:10
специальная военная операция на украине
симферополь
скадовск
херсонская область
владимир сальдо
в мире
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Скадовск в Херсонской области из РСЗО HIMARS, сообщил глава региона Владимир Сальдо."Из-за террористического удара противника часть города частично осталась без света и воды", — написал он в Telegram-канале.По словам губернатора, две ракеты удалось сбить, одна взорвалась у станции техобслуживания автомобилей. В результате пострадали несколько человек, им потребовалась помощь медиков. Аварийные службы уже приступили к работе.Херсонская область воссоединилась с Россией по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевские власти не признают его легитимность и продолжает обстреливать эту территорию.Сейчас под контролем Москвы находится 75 процентов области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, пока удерживают ВСУ.
https://ria.ru/20231109/udar-1908361982.html
симферополь
скадовск
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симферополь, скадовск, херсонская область , владимир сальдо, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Симферополь, Скадовск, Херсонская область , Владимир Сальдо, В мире, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Скадовск ракетами HIMARS, есть пострадавшие

Сальдо: ВСУ обстреляли Скадовск под Херсоном ракетами HIMARS, пострадали люди

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПоврежденный автомобиль после обстрела из РСЗО HIMARS со стороны ВСУ
Поврежденный автомобиль после обстрела из РСЗО HIMARS со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Поврежденный автомобиль после обстрела из РСЗО HIMARS со стороны ВСУ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Скадовск в Херсонской области из РСЗО HIMARS, сообщил глава региона Владимир Сальдо.
«
"Из-за террористического удара противника часть города частично осталась без света и воды", — написал он в Telegram-канале.
По словам губернатора, две ракеты удалось сбить, одна взорвалась у станции техобслуживания автомобилей. В результате пострадали несколько человек, им потребовалась помощь медиков. Аварийные службы уже приступили к работе.
Херсонская область воссоединилась с Россией по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевские власти не признают его легитимность и продолжает обстреливать эту территорию.
Сейчас под контролем Москвы находится 75 процентов области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, пока удерживают ВСУ.
Последствия обстрела Скадовска. 9 ноября 2023 года - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
В Скадовске 11 человек госпитализировали после ракетного удара ВСУ
9 ноября 2023, 12:10
 
Специальная военная операция на УкраинеСимферопольСкадовскХерсонская областьВладимир СальдоВ миреВооруженные силы Украины
 
 
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