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ВСУ обстреляли Скадовск ракетами HIMARS, есть пострадавшие
ВСУ обстреляли Скадовск ракетами HIMARS, есть пострадавшие - РИА Новости, 12.05.2024
ВСУ обстреляли Скадовск ракетами HIMARS, есть пострадавшие
Украинские войска обстреляли Скадовск в Херсонской области из РСЗО HIMARS, сообщил глава региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T18:41
2024-05-12T18:41
2024-05-12T20:10
специальная военная операция на украине
симферополь
скадовск
херсонская область
владимир сальдо
в мире
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Скадовск в Херсонской области из РСЗО HIMARS, сообщил глава региона Владимир Сальдо."Из-за террористического удара противника часть города частично осталась без света и воды", — написал он в Telegram-канале.По словам губернатора, две ракеты удалось сбить, одна взорвалась у станции техобслуживания автомобилей. В результате пострадали несколько человек, им потребовалась помощь медиков. Аварийные службы уже приступили к работе.Херсонская область воссоединилась с Россией по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевские власти не признают его легитимность и продолжает обстреливать эту территорию.Сейчас под контролем Москвы находится 75 процентов области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, пока удерживают ВСУ.
https://ria.ru/20231109/udar-1908361982.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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симферополь, скадовск, херсонская область , владимир сальдо, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Симферополь, Скадовск, Херсонская область , Владимир Сальдо, В мире, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Скадовск ракетами HIMARS, есть пострадавшие
Сальдо: ВСУ обстреляли Скадовск под Херсоном ракетами HIMARS, пострадали люди