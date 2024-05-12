https://ria.ru/20240512/obstrel-1945440781.html

ВСУ обстреляли Скадовск ракетами HIMARS, есть пострадавшие

ВСУ обстреляли Скадовск ракетами HIMARS, есть пострадавшие - РИА Новости, 12.05.2024

ВСУ обстреляли Скадовск ракетами HIMARS, есть пострадавшие

Украинские войска обстреляли Скадовск в Херсонской области из РСЗО HIMARS, сообщил глава региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T18:41

2024-05-12T18:41

2024-05-12T20:10

специальная военная операция на украине

симферополь

скадовск

херсонская область

владимир сальдо

в мире

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Скадовск в Херсонской области из РСЗО HIMARS, сообщил глава региона Владимир Сальдо."Из-за террористического удара противника часть города частично осталась без света и воды", — написал он в Telegram-канале.По словам губернатора, две ракеты удалось сбить, одна взорвалась у станции техобслуживания автомобилей. В результате пострадали несколько человек, им потребовалась помощь медиков. Аварийные службы уже приступили к работе.Херсонская область воссоединилась с Россией по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевские власти не признают его легитимность и продолжает обстреливать эту территорию.Сейчас под контролем Москвы находится 75 процентов области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, пока удерживают ВСУ.

https://ria.ru/20231109/udar-1908361982.html

симферополь

скадовск

херсонская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

симферополь, скадовск, херсонская область , владимир сальдо, в мире, вооруженные силы украины