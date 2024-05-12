https://ria.ru/20240512/obrushenie-1945398646.html
После обрушения части дома в Белгороде спасли 16 человек
После обрушения части дома в Белгороде спасли 16 человек - РИА Новости, 12.05.2024
После обрушения части дома в Белгороде спасли 16 человек
После обрушения части жилого многоквартирного дома в Белгороде на данный момент спасены 16 человек, сообщили в воскресенье в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T14:41
2024-05-12T14:41
2024-05-12T14:41
происшествия
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россия
вячеслав гладков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. После обрушения части жилого многоквартирного дома в Белгороде на данный момент спасены 16 человек, сообщили в воскресенье в пресс-службе МЧС РФ. "На данный момент спасены 16 человек", - говорится в сообщении. Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате в десятиэтажном доме обрушился весь подъезд. По факту обстрела СК возбудил уголовное дело о теракте. Минобороны РФ сообщало, что ходе отражения террористической украинской атаки средства ПВО уничтожили шесть ракет "Точка-У", четыре реактивных снаряда РСЗО "Вампир" и два реактивных снаряда РСЗО "Ольха". Фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У" был поврежден жилой дом. Число пострадавших при обрушении подъезда в белгородской многоэтажке возросло до 18 человек, сообщил ранее РИА Новости представитель экстренных служб.
https://ria.ru/20240512/spasateli-1945389512.html
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происшествия, белгород, россия, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Белгород, Россия, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Специальная военная операция на Украине
После обрушения части дома в Белгороде спасли 16 человек
МЧС: после обрушения части жилого дома в Белгороде спасли 16 человек