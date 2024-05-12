https://ria.ru/20240512/obrushenie-1945398646.html

После обрушения части дома в Белгороде спасли 16 человек

После обрушения части дома в Белгороде спасли 16 человек - РИА Новости, 12.05.2024

После обрушения части дома в Белгороде спасли 16 человек

После обрушения части жилого многоквартирного дома в Белгороде на данный момент спасены 16 человек, сообщили в воскресенье в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T14:41

2024-05-12T14:41

2024-05-12T14:41

происшествия

белгород

россия

вячеслав гладков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. После обрушения части жилого многоквартирного дома в Белгороде на данный момент спасены 16 человек, сообщили в воскресенье в пресс-службе МЧС РФ. "На данный момент спасены 16 человек", - говорится в сообщении. Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате в десятиэтажном доме обрушился весь подъезд. По факту обстрела СК возбудил уголовное дело о теракте. Минобороны РФ сообщало, что ходе отражения террористической украинской атаки средства ПВО уничтожили шесть ракет "Точка-У", четыре реактивных снаряда РСЗО "Вампир" и два реактивных снаряда РСЗО "Ольха". Фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У" был поврежден жилой дом. Число пострадавших при обрушении подъезда в белгородской многоэтажке возросло до 18 человек, сообщил ранее РИА Новости представитель экстренных служб.

https://ria.ru/20240512/spasateli-1945389512.html

https://ria.ru/20231230/mashina-1919143661.html

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, белгород, россия, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)