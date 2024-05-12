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В Коми снесут пятиэтажку, где обрушился подъезд - РИА Новости, 12.05.2024
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12:10 12.05.2024
https://ria.ru/20240512/obrushenie-1945364698.html
В Коми снесут пятиэтажку, где обрушился подъезд
В Коми снесут пятиэтажку, где обрушился подъезд - РИА Новости, 12.05.2024
В Коми снесут пятиэтажку, где обрушился подъезд
Пятиэтажку в городе Печора в республике Коми, где в субботу обрушился подъезд в нежилой части здания, предполагается снести, региональному минстрою поручено... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T12:10
2024-05-12T12:10
происшествия
россия
печора
владимир уйба
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Пятиэтажку в городе Печора в республике Коми, где в субботу обрушился подъезд в нежилой части здания, предполагается снести, региональному минстрою поручено оперативно решить, как именно это сделать, сообщила пресс-служба главы региона. Как сообщало региональное управление МЧС РФ, в городе Печора на Печорском проспекте, 69 частично обрушился пятиэтажный кирпичный дом. По предварительным данным, никто не пострадал. Глава Коми Владимир Уйба, который побывал на месте происшествия, сообщал, что дом, где обрушился подъезд, был признан аварийным, это бывшее общежитие. После обрушения оттуда эвакуировали 14 человек, включая 5 детей, сообщало управление МЧС РФ по Коми. Они начнут получать компенсации с 13 мая, а расселение дома начнется со среды. СУСК РФ по Коми по факту обрушения нежилой части здания возбудил уголовное дело о халатности. "Продолжаются работы по расчистке мусора и ликвидации последствий обрушения. На место происшествия прибыла аэромобильная группировка МЧС в количестве 31 человека. Минстрою Коми дано поручение представить предложения по разбору здания, этот вопрос должен быть проработан в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении. Ранее глава Коми Владимир Уйба сообщал, что жильцы пострадавшего дома смогут забрать из квартир необходимые вещи до вечера воскресенья в сопровождении сотрудников МЧС и полиции.
https://ria.ru/20240512/obrushenie-1945359206.html
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353
60
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Обрушение подъезда пятиэтажного кирпичного дома в городе Печора республики Коми
Обрушение подъезда пятиэтажного кирпичного дома в городе Печора республики Коми затронуло его нежилую часть, сообщили региональные власти. Продолжается разбор завалов.
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происшествия, россия, печора, владимир уйба, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Происшествия, Россия, Печора, Владимир Уйба, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
В Коми снесут пятиэтажку, где обрушился подъезд

Минстрой Коми поручил снести пятиэтажку в Печоре, где обрушился подъезд

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Пятиэтажку в городе Печора в республике Коми, где в субботу обрушился подъезд в нежилой части здания, предполагается снести, региональному минстрою поручено оперативно решить, как именно это сделать, сообщила пресс-служба главы региона.
Как сообщало региональное управление МЧС РФ, в городе Печора на Печорском проспекте, 69 частично обрушился пятиэтажный кирпичный дом. По предварительным данным, никто не пострадал. Глава Коми Владимир Уйба, который побывал на месте происшествия, сообщал, что дом, где обрушился подъезд, был признан аварийным, это бывшее общежитие. После обрушения оттуда эвакуировали 14 человек, включая 5 детей, сообщало управление МЧС РФ по Коми. Они начнут получать компенсации с 13 мая, а расселение дома начнется со среды. СУСК РФ по Коми по факту обрушения нежилой части здания возбудил уголовное дело о халатности.
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"Продолжаются работы по расчистке мусора и ликвидации последствий обрушения. На место происшествия прибыла аэромобильная группировка МЧС в количестве 31 человека. Минстрою Коми дано поручение представить предложения по разбору здания, этот вопрос должен быть проработан в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.
Ранее глава Коми Владимир Уйба сообщал, что жильцы пострадавшего дома смогут забрать из квартир необходимые вещи до вечера воскресенья в сопровождении сотрудников МЧС и полиции.
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ПроисшествияРоссияПечораВладимир УйбаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
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