https://ria.ru/20240512/obrushenie-1945364191.html

При обрушении части жилого дома в Белгороде пострадали семь человек

При обрушении части жилого дома в Белгороде пострадали семь человек - РИА Новости, 12.05.2024

При обрушении части жилого дома в Белгороде пострадали семь человек

Семь человек пострадали при обрушении части жилого дома в Белгороде, проводится эвакуация жителей, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T12:08

2024-05-12T12:08

2024-05-12T13:58

происшествия

белгород

обрушение части дома в белгороде после обстрела

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Семь человек пострадали при обрушении части жилого дома в Белгороде, проводится эвакуация жителей, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель экстренных служб."Попадание в 3-й подъезд. Подъезд полностью обрушен. Пострадало семь человек, идет эвакуация жителей", - сказал собеседник агентства.Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд.

https://ria.ru/20240512/zavaly-1945356628.html

белгород

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

происшествия, белгород, обрушение части дома в белгороде после обстрела