https://ria.ru/20240512/obrushenie-1945364191.html
При обрушении части жилого дома в Белгороде пострадали семь человек
При обрушении части жилого дома в Белгороде пострадали семь человек - РИА Новости, 12.05.2024
При обрушении части жилого дома в Белгороде пострадали семь человек
Семь человек пострадали при обрушении части жилого дома в Белгороде, проводится эвакуация жителей, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T12:08
2024-05-12T12:08
2024-05-12T13:58
происшествия
белгород
обрушение части дома в белгороде после обстрела
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Семь человек пострадали при обрушении части жилого дома в Белгороде, проводится эвакуация жителей, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель экстренных служб."Попадание в 3-й подъезд. Подъезд полностью обрушен. Пострадало семь человек, идет эвакуация жителей", - сказал собеседник агентства.Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд.
https://ria.ru/20240512/zavaly-1945356628.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, обрушение части дома в белгороде после обстрела
Происшествия, Белгород, Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
При обрушении части жилого дома в Белгороде пострадали семь человек
При обрушении подъезда в жилом доме в Белгороде пострадали семь человек