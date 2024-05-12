Рейтинг@Mail.ru
При обрушении части жилого дома в Белгороде пострадали семь человек - РИА Новости, 12.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:08 12.05.2024 (обновлено: 13:58 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/obrushenie-1945364191.html
При обрушении части жилого дома в Белгороде пострадали семь человек
При обрушении части жилого дома в Белгороде пострадали семь человек - РИА Новости, 12.05.2024
При обрушении части жилого дома в Белгороде пострадали семь человек
Семь человек пострадали при обрушении части жилого дома в Белгороде, проводится эвакуация жителей, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T12:08
2024-05-12T13:58
происшествия
белгород
обрушение части дома в белгороде после обстрела
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0c/1945362244_8:0:2541:1425_1920x0_80_0_0_645e495e7b3dc8f3846d7c28f4f03839.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Семь человек пострадали при обрушении части жилого дома в Белгороде, проводится эвакуация жителей, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель экстренных служб."Попадание в 3-й подъезд. Подъезд полностью обрушен. Пострадало семь человек, идет эвакуация жителей", - сказал собеседник агентства.Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд.
https://ria.ru/20240512/zavaly-1945356628.html
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0c/1945362244_157:0:2057:1425_1920x0_80_0_0_f16e27856a61bd138736bca7d87283e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгород, обрушение части дома в белгороде после обстрела
Происшествия, Белгород, Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
При обрушении части жилого дома в Белгороде пострадали семь человек

При обрушении подъезда в жилом доме в Белгороде пострадали семь человек

© РИА НовостиНа месте обрушения подъезда в Белгороде. Кадр видео
На месте обрушения подъезда в Белгороде. Кадр видео
© РИА Новости
На месте обрушения подъезда в Белгороде. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Семь человек пострадали при обрушении части жилого дома в Белгороде, проводится эвакуация жителей, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель экстренных служб.
"Попадание в 3-й подъезд. Подъезд полностью обрушен. Пострадало семь человек, идет эвакуация жителей", - сказал собеседник агентства.
Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд.
Разбор завалов после обрушения подъезда пятиэтажки в Печоре - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Разбор завалов на месте обрушения подъезда в Коми завершен
Вчера, 11:23
 
ПроисшествияБелгородОбрушение части дома в Белгороде после обстрела
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала