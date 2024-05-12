https://ria.ru/20240512/obrushenie-1945359206.html
В Белгороде обрушился подъезд в многоэтажке
В Белгороде обрушился подъезд в многоэтажке - РИА Новости, 12.05.2024
В Белгороде обрушился подъезд в многоэтажке
При обстреле Белгорода украинскими войсками обрушился подъезд многоэтажного дома, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T11:40
2024-05-12T11:40
2024-05-12T18:54
происшествия
белгород
обрушение части дома в белгороде после обстрела
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0c/1945363407_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8e65d4cb7441b9501aec75660af545de.jpg
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. При обстреле Белгорода украинскими войсками обрушился подъезд многоэтажного дома, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram."Город Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж", — написал он.Губернатор выехал к месту происшествия.При обрушении пострадали девять человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Сейчас проводится эвакуация жителей. "Спасатели МЧС России проводят поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда жилого дома в Белгороде. На данный момент удалось спасти 12 человек, среди которых два ребенка. Дальнейшая информация уточняется", — отметили в МЧС.Пострадавший дом находится на улице Щорса. Украинский снаряд попал в третий подъезд, который затем полностью обрушился.В Минобороны уточнили, что ВСУ нанесли удар по Белгороду из тактического ракетного комплекса "Точка-У", РСЗО "Ольха" и RM-70 "Вампир". Российское ПВО уничтожило шесть ракет "Точка-У", четыре реактивных снаряда РСЗО "Вампир" и два реактивных снаряда РСЗО "Ольха"."Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК "Точка-У" поврежден жилой дом в городе Белгород", — добавили в ведомстве.СК возбудил уголовное дело о теракте.На месте трагедии работают пожарные и спасатели, в частности, специалисты разбирают завалы, передал корреспондент РИА Новости.Кроме спасателей на месте работают медики, а также местные жители – они тоже помогают разбирать завалы, вывозят машины из-под груды обрушившегося на них бетона.Обрушение произошло с первого по десятый этаж, в доме зияет огромная сквозная дыра. Сначала над ней "висел" только чердачный этаж, но затем он также обрушился. По данным корреспондента РИА Новости, который находится на месте происшествия, чердак с крышей обрушились во время поисковых работ. На завалах в это время могли находиться люди, но, по данным местных жителей, до этого момента гражданских, которые помогали разбирать завалы, с места попросили уйти. Также очевидец рассказал РИА Новости, что в этот момент не видел и спасателей на завалах.Официальных данных по пострадавшим в результате последнего обрушения не поступало.Сегодня в городе несколько раз объявляли ракетную опасность.ВСУ ежедневно предпринимают попытки атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России.Накануне украинские войска также провели массированный обстрел Белгорода. Погибла одна мирная жительница, еще 29 человек получили ранения. Кроме того, повреждены более 300 квартир в 85 домах, четыре индивидуального жилого строения и 14 зданий коммерческих предприятий.
белгород
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0c/1945363407_109:0:1549:1080_1920x0_80_0_0_d76b4b30b48a1e60dfe597e084463f8c.jpg
Разрушенный подъезд жилого дома в Белгороде
Кадры с места обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде.
2024-05-12T11:40
true
PT0M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, обрушение части дома в белгороде после обстрела
Происшествия, Белгород, Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
В Белгороде обрушился подъезд в многоэтажке
В Белгороде обрушился подъезд в многоэтажке, на место направлены спасатели
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости.
При обстреле Белгорода украинскими войсками обрушился подъезд многоэтажного дома, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram
.
«
"Город Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж", — написал он.
Губернатор выехал к месту происшествия.
При обрушении пострадали девять человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Сейчас проводится эвакуация жителей.
"Спасатели МЧС России проводят поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда жилого дома в Белгороде. На данный момент удалось спасти 12 человек, среди которых два ребенка. Дальнейшая информация уточняется", — отметили в МЧС.
Пострадавший дом находится на улице Щорса. Украинский снаряд попал в третий подъезд, который затем полностью обрушился.
В Минобороны уточнили, что ВСУ нанесли удар по Белгороду из тактического ракетного комплекса "Точка-У", РСЗО "Ольха" и RM-70 "Вампир". Российское ПВО уничтожило шесть ракет "Точка-У", четыре реактивных снаряда РСЗО "Вампир" и два реактивных снаряда РСЗО "Ольха".
«
"Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК "Точка-У" поврежден жилой дом в городе Белгород", — добавили в ведомстве.
СК возбудил уголовное дело о теракте.
На месте трагедии работают пожарные и спасатели, в частности, специалисты разбирают завалы, передал корреспондент РИА Новости.
Кроме спасателей на месте работают медики, а также местные жители – они тоже помогают разбирать завалы, вывозят машины из-под груды обрушившегося на них бетона.
Обрушение произошло с первого по десятый этаж, в доме зияет огромная сквозная дыра. Сначала над ней "висел" только чердачный этаж, но затем он также обрушился.
По данным корреспондента РИА Новости, который находится на месте происшествия, чердак с крышей обрушились во время поисковых работ. На завалах в это время могли находиться люди, но, по данным местных жителей, до этого момента гражданских, которые помогали разбирать завалы, с места попросили уйти. Также очевидец рассказал РИА Новости, что в этот момент не видел и спасателей на завалах.
Официальных данных по пострадавшим в результате последнего обрушения не поступало.
Сегодня в городе несколько раз объявляли ракетную опасность.
ВСУ ежедневно предпринимают попытки атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России
.
Накануне украинские войска также провели массированный обстрел Белгорода. Погибла одна мирная жительница, еще 29 человек получили ранения. Кроме того, повреждены более 300 квартир в 85 домах, четыре индивидуального жилого строения и 14 зданий коммерческих предприятий.