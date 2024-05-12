https://ria.ru/20240512/obrushenie-1945359206.html

В Белгороде обрушился подъезд в многоэтажке

В Белгороде обрушился подъезд в многоэтажке - РИА Новости, 12.05.2024

В Белгороде обрушился подъезд в многоэтажке

При обстреле Белгорода украинскими войсками обрушился подъезд многоэтажного дома, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T11:40

2024-05-12T11:40

2024-05-12T18:54

происшествия

белгород

обрушение части дома в белгороде после обстрела

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. При обстреле Белгорода украинскими войсками обрушился подъезд многоэтажного дома, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram."Город Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж", — написал он.Губернатор выехал к месту происшествия.При обрушении пострадали девять человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Сейчас проводится эвакуация жителей. "Спасатели МЧС России проводят поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда жилого дома в Белгороде. На данный момент удалось спасти 12 человек, среди которых два ребенка. Дальнейшая информация уточняется", — отметили в МЧС.Пострадавший дом находится на улице Щорса. Украинский снаряд попал в третий подъезд, который затем полностью обрушился.В Минобороны уточнили, что ВСУ нанесли удар по Белгороду из тактического ракетного комплекса "Точка-У", РСЗО "Ольха" и RM-70 "Вампир". Российское ПВО уничтожило шесть ракет "Точка-У", четыре реактивных снаряда РСЗО "Вампир" и два реактивных снаряда РСЗО "Ольха"."Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК "Точка-У" поврежден жилой дом в городе Белгород", — добавили в ведомстве.СК возбудил уголовное дело о теракте.На месте трагедии работают пожарные и спасатели, в частности, специалисты разбирают завалы, передал корреспондент РИА Новости.Кроме спасателей на месте работают медики, а также местные жители – они тоже помогают разбирать завалы, вывозят машины из-под груды обрушившегося на них бетона.Обрушение произошло с первого по десятый этаж, в доме зияет огромная сквозная дыра. Сначала над ней "висел" только чердачный этаж, но затем он также обрушился. По данным корреспондента РИА Новости, который находится на месте происшествия, чердак с крышей обрушились во время поисковых работ. На завалах в это время могли находиться люди, но, по данным местных жителей, до этого момента гражданских, которые помогали разбирать завалы, с места попросили уйти. Также очевидец рассказал РИА Новости, что в этот момент не видел и спасателей на завалах.Официальных данных по пострадавшим в результате последнего обрушения не поступало.Сегодня в городе несколько раз объявляли ракетную опасность.ВСУ ежедневно предпринимают попытки атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России.Накануне украинские войска также провели массированный обстрел Белгорода. Погибла одна мирная жительница, еще 29 человек получили ранения. Кроме того, повреждены более 300 квартир в 85 домах, четыре индивидуального жилого строения и 14 зданий коммерческих предприятий.

белгород

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разрушенный подъезд жилого дома в Белгороде Кадры с места обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде. 2024-05-12T11:40 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгород, обрушение части дома в белгороде после обстрела