https://ria.ru/20240512/obrushenie-1945357297.html
Жильцы пятиэтажки в Коми смогут забрать вещи из квартир
Жильцы пятиэтажки в Коми смогут забрать вещи из квартир - РИА Новости, 12.05.2024
Жильцы пятиэтажки в Коми смогут забрать вещи из квартир
Жильцы пятиэтажки в городе Печора в Республике Коми, где в субботу обрушился подъезд в нежилой части здания, смогут до вечера воскресенья забрать необходимые... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T11:26
2024-05-12T11:26
2024-05-12T11:26
происшествия
печора
россия
республика коми
владимир уйба
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Жильцы пятиэтажки в городе Печора в Республике Коми, где в субботу обрушился подъезд в нежилой части здания, смогут до вечера воскресенья забрать необходимые вещи из квартир, сообщил глава региона Владимир Уйба. Как сообщало региональное управление МЧС РФ, в субботу в городе Печора на Печорском проспекте, 69 частично обрушился пятиэтажный кирпичный дом. По предварительным данным, никто не пострадал. Уйба, который побывал на месте происшествия, сообщал, что дом, где обрушился подъезд, был признан аварийным, это бывшее общежитие. После обрушения оттуда эвакуировали 14 человек, включая 5 детей, сообщало управление МЧС РФ по Коми. Они начнут получать компенсации с 13 мая, а расселение дома начнется со среды. СУСК РФ по Коми по факту обрушения нежилой части здания возбудил уголовное дело о халатности. "Побывал на месте обрушения части здания бывшего общежития. Дом оцеплен и находится под контролем сотрудников МЧС и ОМВД. Приняли решение дать возможность жильцам сегодня до конца дня вынести личные вещи и имущество в сопровождении сотрудников ОМВД и спасателей", - написал Уйба в своем Telegram-канале. Он добавил, что осмотрел в Печоре ещё два жилых дома, подлежащие расселению, и дал поручение ускорить этот процесс. Так, в доме на Печорском проспекте, 98 разрушается кирпичная кладка, а по дому на Западной улице, 47 проводится экспертиза на предмет аварийности здания.
https://ria.ru/20240511/kompensatsii-1945294444.html
https://ria.ru/20240127/dom-1923908630.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, печора, россия, республика коми, владимир уйба, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Печора, Россия, Республика Коми, Владимир Уйба, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Жильцы пятиэтажки в Коми смогут забрать вещи из квартир
Жильцы пятиэтажки в Печоре смогут до вечера воскресенья забрать вещи из квартир