https://ria.ru/20240512/obrushenie-1945346121.html

СК возбудил уголовное дело после обрушения подъезда дома в Печоре

СК возбудил уголовное дело после обрушения подъезда дома в Печоре - РИА Новости, 12.05.2024

СК возбудил уголовное дело после обрушения подъезда дома в Печоре

Уголовное дело о халатности возбудили после обрушения подъезда кирпичной пятиэтажки в городе Печора Республики Коми, сообщило СУ СК по региону. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T09:52

2024-05-12T09:52

2024-05-12T11:59

происшествия

печора

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая — РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбудили после обрушения подъезда кирпичной пятиэтажки в городе Печора Республики Коми, сообщило СУ СК по региону."Следственными органами <...> по факту обрушения нежилой части здания общежития в городе Печоре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК ("Халатность")", — уточнили в ведомстве.Как сообщало региональное управление МЧС, в городе Печора на Печорском проспекте, 69, частично обрушился пятиэтажный кирпичный дом. По предварительным данным, никто не пострадал. Глава Коми Владимир Уйба, который побывал на месте происшествия, уточнил, что дом, где обрушился подъезд, был признан аварийным, это бывшее общежитие. После обрушения оттуда эвакуировали 14 человек, включая пятерых детей. Они начнут получать компенсации с 13 мая, а расселение дома начнется со среды.

https://ria.ru/20240512/obrushenie-1945348564.html

https://ria.ru/20240511/obrushenie-1945292972.html

печора

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разбор завалов после обрушения подъезда пятиэтажки в Печоре Уголовное дело о халатности возбуждено после обрушения подъезда пятиэтажки в Печоре, сообщили в СУ СУ. Обрушение подъезда пятиэтажного кирпичного дома в городе Печора республики Коми затронуло его нежилую часть, сообщили региональные власти. Продолжается разбор завалов. Расселение поврежденного дома начнется 15 мая, все жильцы эвакуированы. 2024-05-12T09:52 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, печора, следственный комитет россии (ск рф)