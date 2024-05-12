https://ria.ru/20240512/obrushenie-1945346121.html
СК возбудил уголовное дело после обрушения подъезда дома в Печоре
СК возбудил уголовное дело после обрушения подъезда дома в Печоре - РИА Новости, 12.05.2024
СК возбудил уголовное дело после обрушения подъезда дома в Печоре
Уголовное дело о халатности возбудили после обрушения подъезда кирпичной пятиэтажки в городе Печора Республики Коми, сообщило СУ СК по региону. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T09:52
2024-05-12T09:52
2024-05-12T11:59
происшествия
печора
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая — РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбудили после обрушения подъезда кирпичной пятиэтажки в городе Печора Республики Коми, сообщило СУ СК по региону."Следственными органами <...> по факту обрушения нежилой части здания общежития в городе Печоре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК ("Халатность")", — уточнили в ведомстве.Как сообщало региональное управление МЧС, в городе Печора на Печорском проспекте, 69, частично обрушился пятиэтажный кирпичный дом. По предварительным данным, никто не пострадал. Глава Коми Владимир Уйба, который побывал на месте происшествия, уточнил, что дом, где обрушился подъезд, был признан аварийным, это бывшее общежитие. После обрушения оттуда эвакуировали 14 человек, включая пятерых детей. Они начнут получать компенсации с 13 мая, а расселение дома начнется со среды.
https://ria.ru/20240512/obrushenie-1945348564.html
https://ria.ru/20240511/obrushenie-1945292972.html
печора
РИА Новости
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Разбор завалов после обрушения подъезда пятиэтажки в Печоре
Уголовное дело о халатности возбуждено после обрушения подъезда пятиэтажки в Печоре, сообщили в СУ СУ. Обрушение подъезда пятиэтажного кирпичного дома в городе Печора республики Коми затронуло его нежилую часть, сообщили региональные власти. Продолжается разбор завалов. Расселение поврежденного дома начнется 15 мая, все жильцы эвакуированы.
2024-05-12T09:52
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PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, печора, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Печора, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил уголовное дело после обрушения подъезда дома в Печоре
Уголовное дело о халатности возбудили после обрушения подъезда дома в Печоре