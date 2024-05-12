"До последнего": в США выступили с важным признанием о ВСУ
Hill: в США не могут внятно обосновать отправку солдат ВСУ на убой
© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Западным сторонникам оказания Киеву финансовой и военной помощи стоит придумать новые обоснования отправки украинцев на смертельные бои, поскольку старые аргументы перестали быть актуальными, пишет бывший специальный помощник в Пентагоне при Буше Дуглас Маккиннон в статье для The Hill.
"Те, кто призывает Украину сражаться до последнего гражданина, сидя в своих комфортных и безопасных офисах за тысячи миль от поля боя, должны придумать более убедительные основания", — отметил он.
Маккиннон подчеркнул, что такие прежние лозунги, как нужно "спасти украинцев" и "защитить НАТО", уже не работают. Кроме того, добавил он, многие западные СМИ скрывают важные факты о ходе конфликта.
"Ни один из экспертов, с которыми я говорил за последние два года, не верит, что Украина может победить", — заключил он.
В субботу Минобороны сообщило, что подразделения российской группировки войск "Север" в результате наступательных действий освободили Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью в Харьковской области и взяли в плен 34 украинских военнослужащих. Кроме того, российские военные нанесли поражение украинским формированиям, заняли более выгодные рубежи, улучшили положение по переднему краю, отразили 30 атак и контратак. Потери противника составили более 1,6 тысячи солдат.