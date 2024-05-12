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"До последнего": в США выступили с важным признанием о ВСУ - РИА Новости, 12.05.2024
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11:58 12.05.2024 (обновлено: 12:00 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/obosnovanie-1945362779.html
"До последнего": в США выступили с важным признанием о ВСУ
"До последнего": в США выступили с важным признанием о ВСУ - РИА Новости, 12.05.2024
"До последнего": в США выступили с важным признанием о ВСУ
Западным сторонникам оказания Киеву финансовой и военной помощи стоит придумать новые обоснования отправки украинцев на смертельные бои, поскольку старые... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T11:58
2024-05-12T12:00
в мире
украина
киев
харьковская область
министерство обороны сша
нато
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Западным сторонникам оказания Киеву финансовой и военной помощи стоит придумать новые обоснования отправки украинцев на смертельные бои, поскольку старые аргументы перестали быть актуальными, пишет бывший специальный помощник в Пентагоне при Буше Дуглас Маккиннон в статье для The Hill."Те, кто призывает Украину сражаться до последнего гражданина, сидя в своих комфортных и безопасных офисах за тысячи миль от поля боя, должны придумать более убедительные основания", — отметил он.Маккиннон подчеркнул, что такие прежние лозунги, как нужно "спасти украинцев" и "защитить НАТО", уже не работают. Кроме того, добавил он, многие западные СМИ скрывают важные факты о ходе конфликта."Ни один из экспертов, с которыми я говорил за последние два года, не верит, что Украина может победить", — заключил он.В субботу Минобороны сообщило, что подразделения российской группировки войск "Север" в результате наступательных действий освободили Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью в Харьковской области и взяли в плен 34 украинских военнослужащих. Кроме того, российские военные нанесли поражение украинским формированиям, заняли более выгодные рубежи, улучшили положение по переднему краю, отразили 30 атак и контратак. Потери противника составили более 1,6 тысячи солдат.
https://ria.ru/20240512/zelenskiy-1945346425.html
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в мире, украина, киев, харьковская область, министерство обороны сша, нато
В мире, Украина, Киев, Харьковская область, Министерство обороны США, НАТО
"До последнего": в США выступили с важным признанием о ВСУ

Hill: в США не могут внятно обосновать отправку солдат ВСУ на убой

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Западным сторонникам оказания Киеву финансовой и военной помощи стоит придумать новые обоснования отправки украинцев на смертельные бои, поскольку старые аргументы перестали быть актуальными, пишет бывший специальный помощник в Пентагоне при Буше Дуглас Маккиннон в статье для The Hill.
"Те, кто призывает Украину сражаться до последнего гражданина, сидя в своих комфортных и безопасных офисах за тысячи миль от поля боя, должны придумать более убедительные основания", — отметил он.
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Маккиннон подчеркнул, что такие прежние лозунги, как нужно "спасти украинцев" и "защитить НАТО", уже не работают. Кроме того, добавил он, многие западные СМИ скрывают важные факты о ходе конфликта.
"Ни один из экспертов, с которыми я говорил за последние два года, не верит, что Украина может победить", — заключил он.
В субботу Минобороны сообщило, что подразделения российской группировки войск "Север" в результате наступательных действий освободили Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью в Харьковской области и взяли в плен 34 украинских военнослужащих. Кроме того, российские военные нанесли поражение украинским формированиям, заняли более выгодные рубежи, улучшили положение по переднему краю, отразили 30 атак и контратак. Потери противника составили более 1,6 тысячи солдат.
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