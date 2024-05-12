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Глава минздрава Белгородской области сообщил об атаках на горячую линию - РИА Новости, 12.05.2024
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18:30 12.05.2024 (обновлено: 18:55 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/oblasti-1945445293.html
Глава минздрава Белгородской области сообщил об атаках на горячую линию
Глава минздрава Белгородской области сообщил об атаках на горячую линию - РИА Новости, 12.05.2024
Глава минздрава Белгородской области сообщил об атаках на горячую линию
Глава минздрава Белгородской области Андрей Иконников в своем Telegram-канале сообщил об атаках на горячую линию для родственников пострадавших при частичном... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T18:30
2024-05-12T18:55
происшествия
белгородская область
белгород
россия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
обрушение части дома в белгороде после обстрела
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Глава минздрава Белгородской области Андрей Иконников в своем Telegram-канале сообщил об атаках на горячую линию для родственников пострадавших при частичном обрушении дома после атаки ВСУ в Белгороде. "На горячую линию начались атаки. Восстанавливаем связь", - написал он. Белгород в воскресенье подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о 20 пострадавших, в их числе двое детей.
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происшествия, белгородская область, белгород, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), обрушение части дома в белгороде после обстрела
Происшествия, Белгородская область, Белгород, Россия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
Глава минздрава Белгородской области сообщил об атаках на горячую линию

Глава минздрава Белгородской области Иконников: на горячую линию начались атаки

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкНа месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ
На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Глава минздрава Белгородской области Андрей Иконников в своем Telegram-канале сообщил об атаках на горячую линию для родственников пострадавших при частичном обрушении дома после атаки ВСУ в Белгороде.
«
"На горячую линию начались атаки. Восстанавливаем связь", - написал он.
Белгород в воскресенье подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о 20 пострадавших, в их числе двое детей.
Разбор завалов на месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Из-под завалов дома в Белгороде достали тела шести человек
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ПроисшествияБелгородская областьБелгородРоссияВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
 
 
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