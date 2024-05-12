https://ria.ru/20240512/oblasti-1945445293.html

Глава минздрава Белгородской области сообщил об атаках на горячую линию

Глава минздрава Белгородской области сообщил об атаках на горячую линию - РИА Новости, 12.05.2024

Глава минздрава Белгородской области сообщил об атаках на горячую линию

Глава минздрава Белгородской области Андрей Иконников в своем Telegram-канале сообщил об атаках на горячую линию для родственников пострадавших при частичном... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T18:30

2024-05-12T18:30

2024-05-12T18:55

происшествия

белгородская область

белгород

россия

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

обрушение части дома в белгороде после обстрела

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Глава минздрава Белгородской области Андрей Иконников в своем Telegram-канале сообщил об атаках на горячую линию для родственников пострадавших при частичном обрушении дома после атаки ВСУ в Белгороде. "На горячую линию начались атаки. Восстанавливаем связь", - написал он. Белгород в воскресенье подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о 20 пострадавших, в их числе двое детей.

https://ria.ru/20240512/pogibshie--1945438542.html

белгородская область

белгород

россия

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происшествия, белгородская область, белгород, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), обрушение части дома в белгороде после обстрела