https://ria.ru/20240512/novak-1945373023.html
Новак заявил о необходимости роста доходов
Новак заявил о необходимости роста доходов - РИА Новости, 12.05.2024
Новак заявил о необходимости роста доходов
Задача президента России Владимира Путина войти стране в четверку экономик мира должна сопровождаться не только ростом валового внутреннего продукта, но и... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T12:52
2024-05-12T12:52
2024-05-12T12:52
экономика
россия
александр новак
владимир путин
госдума рф
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Задача президента России Владимира Путина войти стране в четверку экономик мира должна сопровождаться не только ростом валового внутреннего продукта, но и ростом доходов населения и предприятий, сказал кандидат на должность вице-премьера, и.о. заместителя председателя правительства Александр Новак. "Президент в своем послании четко обозначил, что экономика должна быть устойчивой к любым вызовам и угрозам и, соответственно, обеспечивать поступательное и стабильное развитие", – отметил Новак на встрече с комитетом Госдумы по энергетике. "Задача к 2030 году войти в четверку крупнейших экономик мира. Соответственно, это должно сопровождаться не просто ростом объемов экономики, валового внутреннего продукта, а сопровождаться в первую очередь ростом доходов населения, предприятий", – добавил он.
https://ria.ru/20240401/ekonomika-1937078373.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, александр новак, владимир путин, госдума рф
Экономика, Россия, Александр Новак, Владимир Путин, Госдума РФ
Новак заявил о необходимости роста доходов
Новак: задачу войти в четверку экономик мира должен сопровождать рост доходов
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Задача президента России Владимира Путина войти стране в четверку экономик мира должна сопровождаться не только ростом валового внутреннего продукта, но и ростом доходов населения и предприятий, сказал кандидат на должность вице-премьера, и.о. заместителя председателя правительства Александр Новак.
"Президент в своем послании четко обозначил, что экономика должна быть устойчивой к любым вызовам и угрозам и, соответственно, обеспечивать поступательное и стабильное развитие", – отметил Новак на встрече с комитетом Госдумы
по энергетике.
"Задача к 2030 году войти в четверку крупнейших экономик мира. Соответственно, это должно сопровождаться не просто ростом объемов экономики, валового внутреннего продукта, а сопровождаться в первую очередь ростом доходов населения, предприятий", – добавил он.