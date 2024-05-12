https://ria.ru/20240512/novak-1945373023.html

Новак заявил о необходимости роста доходов

Новак заявил о необходимости роста доходов - РИА Новости, 12.05.2024

Новак заявил о необходимости роста доходов

Задача президента России Владимира Путина войти стране в четверку экономик мира должна сопровождаться не только ростом валового внутреннего продукта, но и... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T12:52

2024-05-12T12:52

2024-05-12T12:52

экономика

россия

александр новак

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Задача президента России Владимира Путина войти стране в четверку экономик мира должна сопровождаться не только ростом валового внутреннего продукта, но и ростом доходов населения и предприятий, сказал кандидат на должность вице-премьера, и.о. заместителя председателя правительства Александр Новак. "Президент в своем послании четко обозначил, что экономика должна быть устойчивой к любым вызовам и угрозам и, соответственно, обеспечивать поступательное и стабильное развитие", – отметил Новак на встрече с комитетом Госдумы по энергетике. "Задача к 2030 году войти в четверку крупнейших экономик мира. Соответственно, это должно сопровождаться не просто ростом объемов экономики, валового внутреннего продукта, а сопровождаться в первую очередь ростом доходов населения, предприятий", – добавил он.

https://ria.ru/20240401/ekonomika-1937078373.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, александр новак, владимир путин, госдума рф