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Голикова рассказала, что войдет в нацпроект "Семья" - РИА Новости, 12.05.2024
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14:20 12.05.2024 (обновлено: 14:25 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/natsproekt-1945391031.html
Голикова рассказала, что войдет в нацпроект "Семья"
Голикова рассказала, что войдет в нацпроект "Семья" - РИА Новости, 12.05.2024
Голикова рассказала, что войдет в нацпроект "Семья"
Национальный проект "Семья" включит блок, связанный с охраной материнства, сбережением здоровья детей и подростков на период до 2030 года, сообщила исполняющая... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T14:20
2024-05-12T14:25
общество
россия
татьяна голикова
владимир путин
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Национальный проект "Семья" включит блок, связанный с охраной материнства, сбережением здоровья детей и подростков на период до 2030 года, сообщила исполняющая обязанности вице-премьера РФ Татьяна Голикова. "Внутри этого (национального - ред.) проекта "Семья" будет еще большой блок, который связан с новой комплексной программой по охране материнства, сбережению здоровья детей и подростков, в том числе и репродуктивного здоровья, на период до 2030 года", - сказала Голикова во время заседания комитета по труду и социальной политике в Госдуме. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить развитие инфраструктуры детства, в том числе охраны материнства, сбережения здоровья детей и подростков и повышения доступности дошкольных образовательных организаций для семей с детьми в рамках национального проекта "Семья".
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общество, россия, татьяна голикова, владимир путин, госдума рф
Общество, Россия, Татьяна Голикова, Владимир Путин, Госдума РФ
Голикова рассказала, что войдет в нацпроект "Семья"

Голикова: в нацпроект "Семья" войдет блок по охране материнства

© iStock.com / encrierЖенщина держит ножки новорожденного в своих руках
Женщина держит ножки новорожденного в своих руках - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© iStock.com / encrier
Женщина держит ножки новорожденного в своих руках. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Национальный проект "Семья" включит блок, связанный с охраной материнства, сбережением здоровья детей и подростков на период до 2030 года, сообщила исполняющая обязанности вице-премьера РФ Татьяна Голикова.
"Внутри этого (национального - ред.) проекта "Семья" будет еще большой блок, который связан с новой комплексной программой по охране материнства, сбережению здоровья детей и подростков, в том числе и репродуктивного здоровья, на период до 2030 года", - сказала Голикова во время заседания комитета по труду и социальной политике в Госдуме.
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить развитие инфраструктуры детства, в том числе охраны материнства, сбережения здоровья детей и подростков и повышения доступности дошкольных образовательных организаций для семей с детьми в рамках национального проекта "Семья".
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ОбществоРоссияТатьяна ГоликоваВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
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