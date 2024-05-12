https://ria.ru/20240512/natsproekt-1945391031.html

Голикова рассказала, что войдет в нацпроект "Семья"

Голикова рассказала, что войдет в нацпроект "Семья" - РИА Новости, 12.05.2024

Голикова рассказала, что войдет в нацпроект "Семья"

Национальный проект "Семья" включит блок, связанный с охраной материнства, сбережением здоровья детей и подростков на период до 2030 года, сообщила исполняющая... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T14:20

2024-05-12T14:20

2024-05-12T14:25

общество

россия

татьяна голикова

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Национальный проект "Семья" включит блок, связанный с охраной материнства, сбережением здоровья детей и подростков на период до 2030 года, сообщила исполняющая обязанности вице-премьера РФ Татьяна Голикова. "Внутри этого (национального - ред.) проекта "Семья" будет еще большой блок, который связан с новой комплексной программой по охране материнства, сбережению здоровья детей и подростков, в том числе и репродуктивного здоровья, на период до 2030 года", - сказала Голикова во время заседания комитета по труду и социальной политике в Госдуме. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить развитие инфраструктуры детства, в том числе охраны материнства, сбережения здоровья детей и подростков и повышения доступности дошкольных образовательных организаций для семей с детьми в рамках национального проекта "Семья".

https://ria.ru/20240512/rozhdaemost-1945367471.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, татьяна голикова, владимир путин, госдума рф