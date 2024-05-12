https://ria.ru/20240512/natsproekt-1945391031.html
Голикова рассказала, что войдет в нацпроект "Семья"
Голикова рассказала, что войдет в нацпроект "Семья" - РИА Новости, 12.05.2024
Голикова рассказала, что войдет в нацпроект "Семья"
Национальный проект "Семья" включит блок, связанный с охраной материнства, сбережением здоровья детей и подростков на период до 2030 года, сообщила исполняющая... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T14:20
2024-05-12T14:20
2024-05-12T14:25
общество
россия
татьяна голикова
владимир путин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924608555_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cf1a722bd6b555d5dce65493267b6f37.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Национальный проект "Семья" включит блок, связанный с охраной материнства, сбережением здоровья детей и подростков на период до 2030 года, сообщила исполняющая обязанности вице-премьера РФ Татьяна Голикова. "Внутри этого (национального - ред.) проекта "Семья" будет еще большой блок, который связан с новой комплексной программой по охране материнства, сбережению здоровья детей и подростков, в том числе и репродуктивного здоровья, на период до 2030 года", - сказала Голикова во время заседания комитета по труду и социальной политике в Госдуме. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить развитие инфраструктуры детства, в том числе охраны материнства, сбережения здоровья детей и подростков и повышения доступности дошкольных образовательных организаций для семей с детьми в рамках национального проекта "Семья".
https://ria.ru/20240512/rozhdaemost-1945367471.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924608555_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c20ffd31ee6b5eb30ae0a1010e1b7d77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, татьяна голикова, владимир путин, госдума рф
Общество, Россия, Татьяна Голикова, Владимир Путин, Госдума РФ
Голикова рассказала, что войдет в нацпроект "Семья"
Голикова: в нацпроект "Семья" войдет блок по охране материнства