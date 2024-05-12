https://ria.ru/20240512/natsproekt-1945367952.html

В России запустят нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика"

В России запустят нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика" - РИА Новости, 12.05.2024

В России запустят нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика"

Национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика" на достижение национальных целей будет запущен в ближайшее время, сообщил кандидат на должность... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T12:28

2024-05-12T12:28

2024-05-12T12:46

экономика

россия

александр новак

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика" на достижение национальных целей будет запущен в ближайшее время, сообщил кандидат на должность вице-премьера, и.о. зампредседателя правительства РФ Александр Новак.В ходе своего выступления на встрече с комитетом Госдумы по энергетике он отметил, что Россия планирует перейти к новой модели экономического развития, основанной на росте предложения."На достижение этой национальной цели будет направлен новый национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика", это в ближайшей перспективе, в ближайшие несколько месяцев одна из ключевых задач, чтобы сформировать такой национальный проект", - сказал Новак.

https://ria.ru/20240502/kultura-1943419557.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, александр новак