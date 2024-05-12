https://ria.ru/20240512/natsproekt-1945367952.html
В России запустят нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика"
В России запустят нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика" - РИА Новости, 12.05.2024
В России запустят нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика"
Национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика" на достижение национальных целей будет запущен в ближайшее время, сообщил кандидат на должность... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T12:28
2024-05-12T12:28
2024-05-12T12:46
экономика
россия
александр новак
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика" на достижение национальных целей будет запущен в ближайшее время, сообщил кандидат на должность вице-премьера, и.о. зампредседателя правительства РФ Александр Новак.В ходе своего выступления на встрече с комитетом Госдумы по энергетике он отметил, что Россия планирует перейти к новой модели экономического развития, основанной на росте предложения."На достижение этой национальной цели будет направлен новый национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика", это в ближайшей перспективе, в ближайшие несколько месяцев одна из ключевых задач, чтобы сформировать такой национальный проект", - сказал Новак.
https://ria.ru/20240502/kultura-1943419557.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, александр новак
Экономика, Россия, Александр Новак
В России запустят нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика"
Новак анонсировал запуск нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика"