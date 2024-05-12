https://ria.ru/20240512/nagrazhdenie-1945327108.html

В зоне СВО наградили артиллеристов группировки войск "Центр"

В зоне СВО наградили артиллеристов группировки войск "Центр" - РИА Новости, 12.05.2024

В зоне СВО наградили артиллеристов группировки войск "Центр"

Военнослужащие артиллерийского подразделения группировки войск "Центр" получили государственные награды за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T05:13

2024-05-12T05:13

2024-05-12T05:13

специальная военная операция на украине

россия

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ЛУГАНСК, 12 мая - РИА Новости. Военнослужащие артиллерийского подразделения группировки войск "Центр" получили государственные награды за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ. "В тыловом районе командир подразделения вручил личному составу медали "За храбрость", "Жукова", медаль "Участнику специальной военной операции", а также грамоты. Ряду военнослужащих были присвоены очередные воинские звания", – сообщили в МО РФ. Уточняется, что коллектив фронтовой бригады ансамбля песни и пляски Центрального военного округа организовал для военнослужащих небольшой концерт, артисты исполнили известные песни, а музыкант сыграл несколько композиций на скрипке.

https://ria.ru/20240303/nagrazhdenie-1930790034.html

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