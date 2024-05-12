https://ria.ru/20240512/meropriyatiya-1945323864.html

В посольстве в Эквадоре рассказали о мероприятиях, посвященных Дню Победы

В посольстве в Эквадоре рассказали о мероприятиях, посвященных Дню Победы - РИА Новости, 12.05.2024

В посольстве в Эквадоре рассказали о мероприятиях, посвященных Дню Победы

Посольство России в Эквадоре провело целый ряд мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщил РИА Новости посол РФ... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T03:32

2024-05-12T03:32

2024-05-12T03:32

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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 мая - РИА Новости. Посольство России в Эквадоре провело целый ряд мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщил РИА Новости посол РФ Владимир Спринчан. "В Эквадоре мы провели несколько мероприятий, отдавая дань памяти героям Великой Отечественной войны, среди них наиболее важные - марш "Бессмертного полка" и акция "Сад памяти", - сказал дипломат. В шествии "Бессмертного полка", которое состоялось 11 мая в столице Эквадора, приняли участие около 300 человек. "Марш прошел на примыкающей к посольству улице, она вся была заполнена людьми. Люди под песни "День Победы", "Катюша" шли с портретами своих родственников-участников войны, несли российский флаг и знамя победы. Среди участников были наши соотечественники, выпускники отечественных вузов, граждане Эквадора, отдающие дань памяти стране, сыгравшей решающую роль в победе над фашистской Германией, делегаты Всемирного фестиваля молодежи, сотрудники посольства и члены их семей", - отметил Спринчан. По его словам, в этом году в мероприятии было значительно более представительное участие со стороны руководителей различных общественных организаций Эквадора патриотического и левого толка. По завершении марша состоялся праздничный прием с поздравлениями и приветствиями от эквадорских гостей мероприятия. Спринчан сообщил, что он также обратился к собравшимся и говорил об историческом значении победы, особенно в нынешнее время. Кроме того, несколько десятков соотечественников, дипломатов и эквадорцев провели акцию "Сад памяти". Уже во второй раз подряд она прошла в парке "Середина мира", разбитом вокруг памятника, установленного на линии, где сходится южное и северное полушария. Для посадки были выбраны местные сорта деревьев. Также в Кито проходит фестиваль патриотического кино. В течение мая каждую среду в киноклубе Папского католического университета Эквадора фильмы о Великой Отечественной войне собирают полный зал, сообщил Спринчан.

https://ria.ru/20240510/katar-1945035649.html

https://ria.ru/20240509/shestvie-1945017735.html

https://ria.ru/20240509/urugvay-1944837529.html

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в мире, эквадор, россия, германия, день победы