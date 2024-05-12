https://ria.ru/20240512/lyubimova-1945390579.html
В Госдуме рекомендовал утвердить Любимову на пост министра
В Госдуме рекомендовал утвердить Любимову на пост министра - РИА Новости, 12.05.2024
В Госдуме рекомендовал утвердить Любимову на пост министра
Комитет Госдумы по культуре рекомендовал утвердить Ольгу Любимову на пост главы Минкультуры, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T14:18
2024-05-12T14:18
2024-05-12T14:37
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по культуре рекомендовал утвердить Ольгу Любимову на пост главы Минкультуры, передает корреспондент РИА Новости."Своим решением комитет рекомендует Государственной думе утвердить Ольгу Борисовну Любимову министром культуры РФ", - сказала глава комитета ГД по культуре Елена Ямпольская журналистам.Как уточняется, исполняющая обязанности главы министерства Ольга Любимова рассказала о планах. Так, особое внимание будет уделено задачам, поставленным президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию и указах "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" и "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения".Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства.
https://ria.ru/20240511/lyubimova-1945275449.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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госдума рф, ольга любимова, политика, россия, елена ямпольская, владимир путин
Госдума РФ, Ольга Любимова, Политика, Россия, Елена Ямпольская, Владимир Путин
В Госдуме рекомендовал утвердить Любимову на пост министра
Комитет Госдумы рекомендовал утвердить Любимову на пост главы Минкульта