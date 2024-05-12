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В Госдуме рекомендовал утвердить Любимову на пост министра - РИА Новости, 12.05.2024
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14:18 12.05.2024 (обновлено: 14:37 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/lyubimova-1945390579.html
В Госдуме рекомендовал утвердить Любимову на пост министра
В Госдуме рекомендовал утвердить Любимову на пост министра - РИА Новости, 12.05.2024
В Госдуме рекомендовал утвердить Любимову на пост министра
Комитет Госдумы по культуре рекомендовал утвердить Ольгу Любимову на пост главы Минкультуры, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T14:18
2024-05-12T14:37
госдума рф
ольга любимова
политика
россия
елена ямпольская
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по культуре рекомендовал утвердить Ольгу Любимову на пост главы Минкультуры, передает корреспондент РИА Новости."Своим решением комитет рекомендует Государственной думе утвердить Ольгу Борисовну Любимову министром культуры РФ", - сказала глава комитета ГД по культуре Елена Ямпольская журналистам.Как уточняется, исполняющая обязанности главы министерства Ольга Любимова рассказала о планах. Так, особое внимание будет уделено задачам, поставленным президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию и указах "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" и "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения".Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства.
https://ria.ru/20240511/lyubimova-1945275449.html
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госдума рф, ольга любимова, политика, россия, елена ямпольская, владимир путин
Госдума РФ, Ольга Любимова, Политика, Россия, Елена Ямпольская, Владимир Путин
В Госдуме рекомендовал утвердить Любимову на пост министра

Комитет Госдумы рекомендовал утвердить Любимову на пост главы Минкульта

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкОльга Любимова
Ольга Любимова
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Ольга Любимова. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по культуре рекомендовал утвердить Ольгу Любимову на пост главы Минкультуры, передает корреспондент РИА Новости.
"Своим решением комитет рекомендует Государственной думе утвердить Ольгу Борисовну Любимову министром культуры РФ", - сказала глава комитета ГД по культуре Елена Ямпольская журналистам.
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Мишустин предложил переназначить Любимову на пост министра культуры
11 мая, 18:17
Как уточняется, исполняющая обязанности главы министерства Ольга Любимова рассказала о планах. Так, особое внимание будет уделено задачам, поставленным президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию и указах "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" и "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения".
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства.
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Госдума РФОльга ЛюбимоваПолитикаРоссияЕлена ЯмпольскаяВладимир Путин
 
 
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