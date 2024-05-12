https://ria.ru/20240512/lyubimova-1945390579.html

В Госдуме рекомендовал утвердить Любимову на пост министра

В Госдуме рекомендовал утвердить Любимову на пост министра - РИА Новости, 12.05.2024

В Госдуме рекомендовал утвердить Любимову на пост министра

Комитет Госдумы по культуре рекомендовал утвердить Ольгу Любимову на пост главы Минкультуры, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T14:18

2024-05-12T14:18

2024-05-12T14:37

госдума рф

ольга любимова

политика

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елена ямпольская

владимир путин

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по культуре рекомендовал утвердить Ольгу Любимову на пост главы Минкультуры, передает корреспондент РИА Новости."Своим решением комитет рекомендует Государственной думе утвердить Ольгу Борисовну Любимову министром культуры РФ", - сказала глава комитета ГД по культуре Елена Ямпольская журналистам.Как уточняется, исполняющая обязанности главы министерства Ольга Любимова рассказала о планах. Так, особое внимание будет уделено задачам, поставленным президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию и указах "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" и "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения".Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства.

https://ria.ru/20240511/lyubimova-1945275449.html

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Дарья Буймова

госдума рф, ольга любимова, политика, россия, елена ямпольская, владимир путин