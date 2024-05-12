https://ria.ru/20240512/kurgan-1945341112.html

В Курганской области остаются затопленными 346 жилых домов

В Курганской области остаются затопленными 346 жилых домов - РИА Новости, 12.05.2024

В Курганской области остаются затопленными 346 жилых домов

В Курганской области на 12 мая затопленными остаются 346 жилых дома, число затопленных дачных домов - более 5,7 тысячи, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T09:00

2024-05-12T09:00

2024-05-12T09:00

курганская область

курган

россия

наводнения в россии — 2024

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941371294_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_3343b26dbd2936b7981066a16545808e.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 12 мая – РИА Новости. В Курганской области на 12 мая затопленными остаются 346 жилых дома, число затопленных дачных домов - более 5,7 тысячи, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по региону. Как сообщалось, на 11 мая оставались затопленными в 7 муниципальных образованиях в 9 населенных пунктах 346 жилых и 5718 дачных домов, 7 низководных мостов и несколько участков автомобильных дорог. "По состоянию на 12 мая, остаются затопленными в 7 муниципальных образованиях в 9 населенных пунктах 346 жилых домов, 5714 дачных, 6 низководных мостов", - говорится в сообщении. За сутки освободились от воды в 3 муниципальных образованиях (Белозерский и Кетовский муниципальные округа и Курган) в 6 населенных пунктах (Кошкино, Гагарье, Кетово, Шкодино, Меньщиково, Курган) 4 дачных дома, 3 приусадебных участка, 1 низководный мост, 5 участков автомобильных дорог, уточняется в сообщении. В регионе с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.

https://ria.ru/20240502/zhivotnye-1943467292.html

https://ria.ru/20240409/orenburg-1938825139.html

курганская область

курган

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курганская область, курган, россия, наводнения в россии — 2024, происшествия