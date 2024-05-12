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В Курганской области остаются затопленными 346 жилых домов - РИА Новости, 12.05.2024
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09:00 12.05.2024
https://ria.ru/20240512/kurgan-1945341112.html
В Курганской области остаются затопленными 346 жилых домов
В Курганской области остаются затопленными 346 жилых домов - РИА Новости, 12.05.2024
В Курганской области остаются затопленными 346 жилых домов
В Курганской области на 12 мая затопленными остаются 346 жилых дома, число затопленных дачных домов - более 5,7 тысячи, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T09:00
2024-05-12T09:00
курганская область
курган
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 12 мая – РИА Новости. В Курганской области на 12 мая затопленными остаются 346 жилых дома, число затопленных дачных домов - более 5,7 тысячи, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по региону. Как сообщалось, на 11 мая оставались затопленными в 7 муниципальных образованиях в 9 населенных пунктах 346 жилых и 5718 дачных домов, 7 низководных мостов и несколько участков автомобильных дорог. "По состоянию на 12 мая, остаются затопленными в 7 муниципальных образованиях в 9 населенных пунктах 346 жилых домов, 5714 дачных, 6 низководных мостов", - говорится в сообщении. За сутки освободились от воды в 3 муниципальных образованиях (Белозерский и Кетовский муниципальные округа и Курган) в 6 населенных пунктах (Кошкино, Гагарье, Кетово, Шкодино, Меньщиково, Курган) 4 дачных дома, 3 приусадебных участка, 1 низководный мост, 5 участков автомобильных дорог, уточняется в сообщении. В регионе с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.
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курганская область, курган, россия, наводнения в россии — 2024, происшествия
Курганская область, Курган, Россия, Наводнения в России — 2024, Происшествия
В Курганской области остаются затопленными 346 жилых домов

Под Курганом остаются затопленными 346 жилых домов и более 5,7 тысячи дач

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПаводок в Курганской области
Паводок в Курганской области - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Паводок в Курганской области. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 12 мая – РИА Новости. В Курганской области на 12 мая затопленными остаются 346 жилых дома, число затопленных дачных домов - более 5,7 тысячи, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по региону.
Как сообщалось, на 11 мая оставались затопленными в 7 муниципальных образованиях в 9 населенных пунктах 346 жилых и 5718 дачных домов, 7 низководных мостов и несколько участков автомобильных дорог.
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"По состоянию на 12 мая, остаются затопленными в 7 муниципальных образованиях в 9 населенных пунктах 346 жилых домов, 5714 дачных, 6 низководных мостов", - говорится в сообщении.
За сутки освободились от воды в 3 муниципальных образованиях (Белозерский и Кетовский муниципальные округа и Курган) в 6 населенных пунктах (Кошкино, Гагарье, Кетово, Шкодино, Меньщиково, Курган) 4 дачных дома, 3 приусадебных участка, 1 низководный мост, 5 участков автомобильных дорог, уточняется в сообщении.
В регионе с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.
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