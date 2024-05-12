https://ria.ru/20240512/krasnaya-1944663624.html

"Нечто невиданное". Почему Красную горку отмечают неправильно

"Нечто невиданное". Почему Красную горку отмечают неправильно - РИА Новости, 12.05.2024

"Нечто невиданное". Почему Красную горку отмечают неправильно

У православных верующих наступила Антипасха, или Фомина неделя. В былые времена еще говорили Красная горка. В празднике переплелись церковные каноны и народные... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T08:00

2024-05-12T08:00

2024-05-12T08:07

религия

аналитика - религия и мировоззрение

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570540686_0:239:2789:1808_1920x0_80_0_0_acdb6e07367d42df02316d69e0a0b9c6.jpg

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости, Сергей Проскурин. У православных верующих наступила Антипасха, или Фомина неделя. В былые времена еще говорили Красная горка. В празднике переплелись церковные каноны и народные обычаи. Как отличить одно от другого — в материале РИА Новости."Не увижу — не поверю"В старину в русских деревнях и селах первую борозду делали именно в этот день. "Христос воскрес, а значит, и жизнь обновилась", — рассуждали крестьяне, выходя в поля. И после Светлой седмицы (недели, следующей за Пасхой) приступали к посевной.Поскольку от земли и урожая зависело все, работу начинали с особых ритуалов. Например, кидали в пашню скорлупу освященных на Пасху яиц. Или устраивали импровизированный крестный ход по близлежащим полям — с иконами, молитвами, сохой и плугом. Так смешивалось народное и церковное.Необычно называется этот день и в церковном календаре — Антипасха. Отсюда давнее заблуждение многих невоцерковленных людей, будто это чуть ли не отрицание самого факта победы Христа над смертью.Как ни парадоксально, это связано и со Священным Писанием. Точнее, неверной трактовкой одного евангельского сюжета. Его главный герой — апостол Фома, прозванный в народе неверующим.В первый день воскресения Спаситель явился в Сионскую горницу — к ученикам. Те находились "в страхе великом", удрученные его казнью. Сперва подумали, что перед ними призрак, однако Христос "показал им руки и ноги и ребра Свои" — и ученики "обрадовались, увидев Господа".По какой-то причине среди них не было Фомы. Когда остальные рассказали ему, что Спаситель восстал из мертвых, он отреагировал так: "Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю"."После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: мир вам! Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!" — свидетельствует евангелист Иоанн.На самом деле Антипасха, как и вспоминаемое в этот день евангельское событие, вовсе не противопоставляется Пасхе. Просто название многие понимают неверно."Греческая приставка "анти-" может означать нечто противоположное. В данном случае она говорит о том, что этот праздник стоит в паре с Пасхой, то есть "соположный" ей", — объясняет церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш)."Такого не может быть"Но есть и второе название — Фомина неделя ("неделя" по-старославянски — воскресенье, день, посвященный Богу, а не делам). И даже третье — Красная горка.В деревнях была такая детская забава. Ставили небольшой деревянный помост, сверху клали яйцо — и оно скатывалось. Это символизировало камень, отваленный ангелом от гроба Спасителя при его воскресении. Возможно, "Красная горка" происходит от этого обычая.Кстати, сами яйца еще полтора века назад красили исключительно в красный цвет. Это объясняется древним преданием. Одна из ближайших учениц Христа, Мария Магдалина, проповедуя в Риме, попала на аудиенцию к Тиберию. При встрече она протянула ему белое куриное яйцо и поведала о воскресении Иисуса. Император же воскликнул: такого не может быть, как не может быть того, чтобы это яйцо вдруг стало красным. И яйцо тут же покраснело.А "горка" — тот самый помост, с которого скатывались яйца. Он символизировал Голгофу, где распяли Христа.Есть и другая версия. До крещения славяне примерно в середине апреля, когда сходит последний снег, отмечали Ярилу Вешнего.Праздновали на холме — там ведь тает раньше всего. И такую горку называли красной. По одному толкованию это означало "красивая", по другому — "нагретая солнцем"."Поправка на время"На Фомину неделю было немало веселых обрядов: от закликания весны до "вешних смотрин", в которых участвовали только девушки.Они выбирали приглянувшегося им молодого человека, а затем "выкликивали" для себя семейное счастье с ним. Произносимые при этом слова причудливо сочетали народные заговоры с православными молитвами: "Замыкаю я им, тем золотым ключом, доброго молодца на многие годы, на долгие весны, на веки веченские заклятьем тайным, нерушимым. Аминь!"А те, кто уже обрел вторую половину, на Красную горку венчались. Сейчас эта традиция считается сугубо народной, однако возникла она из-за особенностей церковного устава.Дело в том, что таинство не совершается в сплошные (непостные) недели и в дни говения. То есть с Мясопустной седмицы, в течение всего Великого поста и на Светлой неделе не венчают."А как раз с Фомина воскресенья начинается период цветной Триоди. Церковная жизнь возвращается в привычное русло: возобновляются панихиды и дозволяется таинство венчания", — говорит отец Макарий.Многие пары старались обвенчаться именно на Красную горку еще и потому, что затем наступала посевная пора. А значит — не до гуляний. К тому же было поверье: "Кто в мае женится, всю жизнь будет маяться".Правда, его ценность, подчеркивают священнослужители, легко обнулить. Антипасха — праздник переходящий. И как быть, если он приходится на майские дни? Да и в целом Церковь постоянно призывает проводить четкую грань между предписаниями устава и всякого рода суевериями."Надо понимать, что духовный смысл торжества одинаков. В отличие от материальной стороны дела, которая стремительно изменяется. Скажем, богатый декор храмов для наших предков был чем-то невиданным. А теперь этим почти никого не удивишь", — отмечает иеромонах Макарий.То же, продолжает он, и с народной составляющей Антипасхи. Важно делать поправку на время — жизнь меняется, а Бог один и тот же — и оставаться христианами всегда и везде.

https://ria.ru/20240505/paskha-1943735891.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

аналитика - религия и мировоззрение