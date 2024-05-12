https://ria.ru/20240512/kozlov-1945396085.html

Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Козлова на пост главы Минприроды

Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Козлова на пост главы Минприроды - РИА Новости, 12.05.2024

Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Козлова на пост главы Минприроды

Комитет Госдумы по экологии рекомендовал палате утвердить кандидатуру Александра Козлова на пост министра природных ресурсов и экологии, передает корреспондент... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T14:36

2024-05-12T14:36

2024-05-12T14:36

политика

россия

александр козлов (глава минприроды)

михаил мишустин

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

госдума рф

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по экологии рекомендовал палате утвердить кандидатуру Александра Козлова на пост министра природных ресурсов и экологии, передает корреспондент РИА Новости. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил переназначить ныне исполняющего обязанности министра природных ресурсов и экологии России Козлова главой Минприроды.

https://ria.ru/20240329/rosmorrechflot-1936610348.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, александр козлов (глава минприроды), михаил мишустин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), госдума рф