https://ria.ru/20240512/kozlov-1945396085.html
Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Козлова на пост главы Минприроды
Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Козлова на пост главы Минприроды - РИА Новости, 12.05.2024
Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Козлова на пост главы Минприроды
Комитет Госдумы по экологии рекомендовал палате утвердить кандидатуру Александра Козлова на пост министра природных ресурсов и экологии, передает корреспондент... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T14:36
2024-05-12T14:36
2024-05-12T14:36
политика
россия
александр козлов (глава минприроды)
михаил мишустин
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
госдума рф
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по экологии рекомендовал палате утвердить кандидатуру Александра Козлова на пост министра природных ресурсов и экологии, передает корреспондент РИА Новости. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил переназначить ныне исполняющего обязанности министра природных ресурсов и экологии России Козлова главой Минприроды.
https://ria.ru/20240329/rosmorrechflot-1936610348.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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политика, россия, александр козлов (глава минприроды), михаил мишустин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), госдума рф
Политика, Россия, Александр Козлов (глава Минприроды), Михаил Мишустин, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Госдума РФ
Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Козлова на пост главы Минприроды
Комитет Госдумы рекомендовал утвердить Козлова на пост главы Минприроды