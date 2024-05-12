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Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Козлова на пост главы Минприроды - РИА Новости, 12.05.2024
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14:36 12.05.2024
https://ria.ru/20240512/kozlov-1945396085.html
Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Козлова на пост главы Минприроды
Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Козлова на пост главы Минприроды - РИА Новости, 12.05.2024
Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Козлова на пост главы Минприроды
Комитет Госдумы по экологии рекомендовал палате утвердить кандидатуру Александра Козлова на пост министра природных ресурсов и экологии, передает корреспондент... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T14:36
2024-05-12T14:36
политика
россия
александр козлов (глава минприроды)
михаил мишустин
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
госдума рф
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по экологии рекомендовал палате утвердить кандидатуру Александра Козлова на пост министра природных ресурсов и экологии, передает корреспондент РИА Новости. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил переназначить ныне исполняющего обязанности министра природных ресурсов и экологии России Козлова главой Минприроды.
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политика, россия, александр козлов (глава минприроды), михаил мишустин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), госдума рф
Политика, Россия, Александр Козлов (глава Минприроды), Михаил Мишустин, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Госдума РФ
Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Козлова на пост главы Минприроды

Комитет Госдумы рекомендовал утвердить Козлова на пост главы Минприроды

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАлександр Козлов
Александр Козлов - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Александр Козлов. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по экологии рекомендовал палате утвердить кандидатуру Александра Козлова на пост министра природных ресурсов и экологии, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил переназначить ныне исполняющего обязанности министра природных ресурсов и экологии России Козлова главой Минприроды.
Андрей Тарасенко - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Мишустин сменил главу Росморречфлота
29 марта, 12:46
 
ПолитикаРоссияАлександр Козлов (глава Минприроды)Михаил МишустинМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Госдума РФ
 
 
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