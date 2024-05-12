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Комитет ГД поддержал кандидатуру Котякова на должность министра труда - РИА Новости, 12.05.2024
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15:15 12.05.2024 (обновлено: 17:02 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/kotyakov-1945407427.html
Комитет ГД поддержал кандидатуру Котякова на должность министра труда
Комитет ГД поддержал кандидатуру Котякова на должность министра труда - РИА Новости, 12.05.2024
Комитет ГД поддержал кандидатуру Котякова на должность министра труда
Комитет Госдумы по труду поддержал кандидатуру исполняющего обязанности министра труда и соцзащиты Антона Котякова на пост главы ведомства, сообщила РИА Новости РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T15:15
2024-05-12T17:02
политика
госдума рф
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по труду поддержал кандидатуру исполняющего обязанности министра труда и соцзащиты Антона Котякова на пост главы ведомства, сообщила РИА Новости пресс-служба главы комитета Ярослава Нилова."Кандидатуру Котякова поддержали", - рассказали в пресс-службе.Ранее об этом также сообщалось в Telegram-канале правительства РФ."Кандидатуру Котякова О.А. поддержали. Кроме КПРФ, они воздерживаются. Встреча длилась 4 часа", - написала член комитета ГД по труду Светлана Бессараб в своем Telegram-канале.Комитет ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов рекомендовал Думе утвердить Татьяну Голикову на пост заместителя председателя правительства по социальным вопросам, сообщил ранее глава комитета Ярослав Нилов.
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политика, госдума рф, антон котяков, россия
Политика, Госдума РФ, Антон Котяков, Россия
Комитет ГД поддержал кандидатуру Котякова на должность министра труда

Комитет ГД по труду поддержал кандидатуру Котякова на должность главы Минтруда

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков . Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по труду поддержал кандидатуру исполняющего обязанности министра труда и соцзащиты Антона Котякова на пост главы ведомства, сообщила РИА Новости пресс-служба главы комитета Ярослава Нилова.
"Кандидатуру Котякова поддержали", - рассказали в пресс-службе.
Ранее об этом также сообщалось в Telegram-канале правительства РФ.
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"Кандидатуру Котякова О.А. поддержали. Кроме КПРФ, они воздерживаются. Встреча длилась 4 часа", - написала член комитета ГД по труду Светлана Бессараб в своем Telegram-канале.
Комитет ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов рекомендовал Думе утвердить Татьяну Голикову на пост заместителя председателя правительства по социальным вопросам, сообщил ранее глава комитета Ярослав Нилов.
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