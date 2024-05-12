https://ria.ru/20240512/kotyakov-1945407427.html

Комитет ГД поддержал кандидатуру Котякова на должность министра труда

Комитет ГД поддержал кандидатуру Котякова на должность министра труда - РИА Новости, 12.05.2024

Комитет ГД поддержал кандидатуру Котякова на должность министра труда

Комитет Госдумы по труду поддержал кандидатуру исполняющего обязанности министра труда и соцзащиты Антона Котякова на пост главы ведомства, сообщила РИА Новости РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T15:15

2024-05-12T15:15

2024-05-12T17:02

политика

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по труду поддержал кандидатуру исполняющего обязанности министра труда и соцзащиты Антона Котякова на пост главы ведомства, сообщила РИА Новости пресс-служба главы комитета Ярослава Нилова."Кандидатуру Котякова поддержали", - рассказали в пресс-службе.Ранее об этом также сообщалось в Telegram-канале правительства РФ."Кандидатуру Котякова О.А. поддержали. Кроме КПРФ, они воздерживаются. Встреча длилась 4 часа", - написала член комитета ГД по труду Светлана Бессараб в своем Telegram-канале.Комитет ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов рекомендовал Думе утвердить Татьяну Голикову на пост заместителя председателя правительства по социальным вопросам, сообщил ранее глава комитета Ярослав Нилов.

https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, госдума рф, антон котяков, россия