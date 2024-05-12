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"Сильно и быстро". В США оценили ситуацию на Украине - РИА Новости, 12.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:49 12.05.2024 (обновлено: 21:02 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/konflikt-1945455579.html
"Сильно и быстро". В США оценили ситуацию на Украине
"Сильно и быстро". В США оценили ситуацию на Украине - РИА Новости, 12.05.2024
"Сильно и быстро". В США оценили ситуацию на Украине
Украина сильно и быстро проигрывает в конфликте с Россией, считает бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T20:49
2024-05-12T21:02
специальная военная операция на украине
в мире
россия
франция
украина
эммануэль макрон
дэвид кэмерон
найджел кейси
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Украина сильно и быстро проигрывает в конфликте с Россией, считает бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон. В интервью Youtube-каналу Dialogue Works аналитик прокомментировал раннее заявление президента Франции Эммануэля Макрона послать военных на Украину, а также вызовом французского и британского послов в МИД РФ. По его словам, РФ чувствует "растущее отчаяние" со стороны Запада в отношении ситуации на Украине. "Украинцы терпят поражение, они проигрывают сильно и быстро", - заявил Джонсон. Ранее бывший сотрудник отдела политического планирования госдепартамента, где отвечал за политику в отношении России и Украины, Майкл Киммейдж заявлял, что США и Украина могут оказаться на пороге поражения в конфликте к началу 2025 года. Как пишет Киммейдж, проигрыш в украинском конфликте был бы серьезным ударом по авторитету США в мире. Ранее МИД РФ сообщил о вызове британского посла. Ему был выражен решительный протест в связи с заявлением главы МИД Дэвид Кэмерона о праве Киева наносить удары по России британским оружием. Посол предупрежден, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами. Позднее представитель МИД Великобритании сообщил РИА Новости, что посол Британии Найджел Кейси не был вызван в МИД РФ, у него была дипломатическая встреча. МИД РФ также ранее сообщал, что ранее вызванному послу Франции в России Пьеру Леви заявили в ведомстве о деструктивной и провокационной линии Парижа, ведущей к дальнейшей эскалации конфликта вокруг Украины. В российском дипведомстве уточнили, что вызов посла был связан со "все более воинственными заявлениями французского руководства и поступающей информацией о возрастающей вовлеченности Франции в конфликт вокруг Украины". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240509/evropa-1944780185.html
https://ria.ru/20240512/ukraina-1945287174.html
https://ria.ru/20240501/ukraine-1943193026.html
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в мире, россия, франция, украина, эммануэль макрон, дэвид кэмерон, найджел кейси
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Франция, Украина, Эммануэль Макрон, Дэвид Кэмерон, Найджел Кейси, В мире
"Сильно и быстро". В США оценили ситуацию на Украине

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Киев сильно и быстро проигрывает в конфликте с Россией

© AP Photo / Ben BirchallУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© AP Photo / Ben Birchall
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Украина сильно и быстро проигрывает в конфликте с Россией, считает бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон.
В интервью Youtube-каналу Dialogue Works аналитик прокомментировал раннее заявление президента Франции Эммануэля Макрона послать военных на Украину, а также вызовом французского и британского послов в МИД РФ. По его словам, РФ чувствует "растущее отчаяние" со стороны Запада в отношении ситуации на Украине.
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Европа поддерживает Украину из последних сил
9 мая, 08:00
"Украинцы терпят поражение, они проигрывают сильно и быстро", - заявил Джонсон.
Ранее бывший сотрудник отдела политического планирования госдепартамента, где отвечал за политику в отношении России и Украины, Майкл Киммейдж заявлял, что США и Украина могут оказаться на пороге поражения в конфликте к началу 2025 года. Как пишет Киммейдж, проигрыш в украинском конфликте был бы серьезным ударом по авторитету США в мире.
Ранее МИД РФ сообщил о вызове британского посла. Ему был выражен решительный протест в связи с заявлением главы МИД Дэвид Кэмерона о праве Киева наносить удары по России британским оружием. Посол предупрежден, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами. Позднее представитель МИД Великобритании сообщил РИА Новости, что посол Британии Найджел Кейси не был вызван в МИД РФ, у него была дипломатическая встреча.
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МИД РФ также ранее сообщал, что ранее вызванному послу Франции в России Пьеру Леви заявили в ведомстве о деструктивной и провокационной линии Парижа, ведущей к дальнейшей эскалации конфликта вокруг Украины. В российском дипведомстве уточнили, что вызов посла был связан со "все более воинственными заявлениями французского руководства и поступающей информацией о возрастающей вовлеченности Франции в конфликт вокруг Украины".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Изображение сгенерировано ИИ
Украину придется спасать от нее самой
1 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВ миреРоссияФранцияУкраинаЭммануэль МакронДэвид КэмеронНайджел Кейси
 
 
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