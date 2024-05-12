https://ria.ru/20240512/kharkov-1945423104.html

В Харькове после воздушной тревоги прогремели взрывы

В Харькове после воздушной тревоги прогремели взрывы - РИА Новости, 12.05.2024

В Харькове после воздушной тревоги прогремели взрывы

Серия взрывов прогремела в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T16:30

2024-05-12T16:30

2024-05-12T16:30

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области уже порядка двух часов звучит воздушная тревога. "В Харькове слышна серия взрывов, вероятно, за пределами города", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Информацию о взрыве позднее подтвердил в своем Telegram-канале и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

https://ria.ru/20240512/kharkov-1945345591.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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