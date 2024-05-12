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В Харькове после воздушной тревоги прогремели взрывы - РИА Новости, 12.05.2024
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https://ria.ru/20240512/kharkov-1945423104.html
В Харькове после воздушной тревоги прогремели взрывы
В Харькове после воздушной тревоги прогремели взрывы - РИА Новости, 12.05.2024
В Харькове после воздушной тревоги прогремели взрывы
Серия взрывов прогремела в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T16:30
2024-05-12T16:30
в мире
харьков
украина
харьковская область
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области уже порядка двух часов звучит воздушная тревога. "В Харькове слышна серия взрывов, вероятно, за пределами города", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Информацию о взрыве позднее подтвердил в своем Telegram-канале и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
https://ria.ru/20240512/kharkov-1945345591.html
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в мире, харьков, украина, харьковская область
В мире, Харьков, Украина, Харьковская область, Специальная военная операция на Украине
В Харькове после воздушной тревоги прогремели взрывы

"Общественное": в Харькове после воздушной тревоги прогремела серия взрывов

© Фото : ГСЧС УкраиныПожарные на Украине
Пожарные на Украине - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Пожарные на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области уже порядка двух часов звучит воздушная тревога.
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"В Харькове слышна серия взрывов, вероятно, за пределами города", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Информацию о взрыве позднее подтвердил в своем Telegram-канале и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
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