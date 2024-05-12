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На Украине сделали неожиданное признание о Харькове - РИА Новости, 12.05.2024
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13:25 12.05.2024 (обновлено: 15:13 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/kharkov-1945379670.html
На Украине сделали неожиданное признание о Харькове
На Украине сделали неожиданное признание о Харькове - РИА Новости, 12.05.2024
На Украине сделали неожиданное признание о Харькове
Выход российских военных к Харькову вызовет крах власти Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouТube-канале. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T13:25
2024-05-12T15:13
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Выход российских военных к Харькову вызовет крах власти Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouТube-канале.&quot;Зеленский понимает, что &lt;…&gt; если произойдет выход (российских военных. — Прим. ред.) на Харьков, то, понятное дело, режим Зеленского, Ермака, Шмыгаля, Стефанчука и &quot;Слуг народа&quot; падет сразу. Запад это тоже понимает&quot;, — указал политолог.В субботу в Минобороны сообщили, что российские военные освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области.В пятницу глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о боях на нескольких участках линии соприкосновения, в том числе в приграничных районах. Он предупредил о возможных информационных провокациях и попросил местных жителей не покидать укрытия без острой необходимости.Украинские власти объявили об эвакуации жителей из города Волчанска, находящегося на севере региона, и соседних населенных пунктов.
https://ria.ru/20240512/times-1945366160.html
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в мире, харьков, харьковская область, украина, олег соскин, леонид кучма, владимир зеленский, политика
В мире, Харьков, Харьковская область, Украина, Олег Соскин, Леонид Кучма, Владимир Зеленский, Политика
На Украине сделали неожиданное признание о Харькове

Экс-советник Кучмы Соскин: выход ВС России к Харькову вызовет крах Зеленского

© AP Photo / Francisco SecoМогилы погибших украинских военных в Харькове
Могилы погибших украинских военных в Харькове - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Могилы погибших украинских военных в Харькове. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Выход российских военных к Харькову вызовет крах власти Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouТube-канале.
«

"Зеленский понимает, что <…> если произойдет выход (российских военных. — Прим. ред.) на Харьков, то, понятное дело, режим Зеленского, Ермака, Шмыгаля, Стефанчука и "Слуг народа" падет сразу. Запад это тоже понимает", — указал политолог.

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В пятницу глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о боях на нескольких участках линии соприкосновения, в том числе в приграничных районах. Он предупредил о возможных информационных провокациях и попросил местных жителей не покидать укрытия без острой необходимости.
Украинские власти объявили об эвакуации жителей из города Волчанска, находящегося на севере региона, и соседних населенных пунктов.
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В миреХарьковХарьковская областьУкраинаОлег СоскинЛеонид КучмаВладимир ЗеленскийПолитика
 
 
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