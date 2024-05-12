https://ria.ru/20240512/kharkov-1945379670.html

На Украине сделали неожиданное признание о Харькове

На Украине сделали неожиданное признание о Харькове - РИА Новости, 12.05.2024

На Украине сделали неожиданное признание о Харькове

Выход российских военных к Харькову вызовет крах власти Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouТube-канале. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T13:25

2024-05-12T13:25

2024-05-12T15:13

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Выход российских военных к Харькову вызовет крах власти Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouТube-канале."Зеленский понимает, что <…> если произойдет выход (российских военных. — Прим. ред.) на Харьков, то, понятное дело, режим Зеленского, Ермака, Шмыгаля, Стефанчука и "Слуг народа" падет сразу. Запад это тоже понимает", — указал политолог.В субботу в Минобороны сообщили, что российские военные освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области.В пятницу глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о боях на нескольких участках линии соприкосновения, в том числе в приграничных районах. Он предупредил о возможных информационных провокациях и попросил местных жителей не покидать укрытия без острой необходимости.Украинские власти объявили об эвакуации жителей из города Волчанска, находящегося на севере региона, и соседних населенных пунктов.

https://ria.ru/20240512/times-1945366160.html

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в мире, харьков, харьковская область, украина, олег соскин, леонид кучма, владимир зеленский, политика