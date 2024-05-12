Рейтинг@Mail.ru
"Продвигаются к Харькову": в Киеве забили тревогу из-за фиаско на фронте - РИА Новости, 12.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:51 12.05.2024
https://ria.ru/20240512/kharkov-1945322261.html
"Продвигаются к Харькову": в Киеве забили тревогу из-за фиаско на фронте
"Продвигаются к Харькову": в Киеве забили тревогу из-за фиаско на фронте - РИА Новости, 12.05.2024
"Продвигаются к Харькову": в Киеве забили тревогу из-за фиаско на фронте
Российские войска за один день заняли 30 квадратных километров территории Харьковской области, ВСУ еще в прошлом году разминировали там часть местности, заявил... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T02:51
2024-05-12T02:51
специальная военная операция на украине
харьковская область
украина
игорь мосийчук
виталий ганчев
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935688842_0:9:3068:1735_1920x0_80_0_0_e4930d0e5807fc8c9267890df8aaceff.jpg
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Российские войска за один день заняли 30 квадратных километров территории Харьковской области, ВСУ еще в прошлом году разминировали там часть местности, заявил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук."Враг за один день захватил 30 квадратных километров Харьковщины, которая год назад была разминирована! &lt;…&gt; И они продвигаются к Харькову", – заявил экс-депутат.При этом он раскритиковал украинские власти, назвав их "необучаемыми"."Это шайка "квартальных" дегенератов, которые уничтожают нашу страну. Они ведут Украину к поражению, и поэтому избавляются от всех, кто им мешает", — добавил Мосийчук.В марте экс-депутат сообщал о наличии информации про вывоз из Харькова архивов и музейных экспонатов, тогда он заявлял, что угрозы для города становятся все "более очевидными".Ранее в Министерстве обороны сообщили, что российские военные освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев в своем Telegram-канале сообщил, что украинские войска отступают в Харьковской области под натиском российской армии, это хорошая тенденция.
https://ria.ru/20240512/evakuatsiya-1945318321.html
https://ria.ru/20240511/kharkov-1945250938.html
харьковская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935688842_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_fe20de2df25f9c7c8b56cf35fe88d208.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, украина, игорь мосийчук, виталий ганчев, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Украина, Игорь Мосийчук, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
"Продвигаются к Харькову": в Киеве забили тревогу из-за фиаско на фронте

Мосийчук: ВС РФ заняли за день в Харьковской области 30 квадратных километров

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкДорожный указатель
Дорожный указатель - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Дорожный указатель. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Российские войска за один день заняли 30 квадратных километров территории Харьковской области, ВСУ еще в прошлом году разминировали там часть местности, заявил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук.
"Враг за один день захватил 30 квадратных километров Харьковщины, которая год назад была разминирована! <…> И они продвигаются к Харькову", – заявил экс-депутат.
Харьков - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
В Харьковской области за двое суток эвакуировали около тысячи человек
Вчера, 00:56
При этом он раскритиковал украинские власти, назвав их "необучаемыми".
"Это шайка "квартальных" дегенератов, которые уничтожают нашу страну. Они ведут Украину к поражению, и поэтому избавляются от всех, кто им мешает", — добавил Мосийчук.
В марте экс-депутат сообщал о наличии информации про вывоз из Харькова архивов и музейных экспонатов, тогда он заявлял, что угрозы для города становятся все "более очевидными".
Ранее в Министерстве обороны сообщили, что российские военные освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев в своем Telegram-канале сообщил, что украинские войска отступают в Харьковской области под натиском российской армии, это хорошая тенденция.
Харьков - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
"Харьков — проблема". Генерал ВСУ сделал заявление из-за успехов ВС России
11 мая, 15:25
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьУкраинаИгорь МосийчукВиталий ГанчевВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала