https://ria.ru/20240512/kharkov-1945322261.html

"Продвигаются к Харькову": в Киеве забили тревогу из-за фиаско на фронте

"Продвигаются к Харькову": в Киеве забили тревогу из-за фиаско на фронте - РИА Новости, 12.05.2024

"Продвигаются к Харькову": в Киеве забили тревогу из-за фиаско на фронте

Российские войска за один день заняли 30 квадратных километров территории Харьковской области, ВСУ еще в прошлом году разминировали там часть местности, заявил... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T02:51

2024-05-12T02:51

2024-05-12T02:51

специальная военная операция на украине

харьковская область

украина

игорь мосийчук

виталий ганчев

вооруженные силы украины

верховная рада украины

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Российские войска за один день заняли 30 квадратных километров территории Харьковской области, ВСУ еще в прошлом году разминировали там часть местности, заявил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук."Враг за один день захватил 30 квадратных километров Харьковщины, которая год назад была разминирована! <…> И они продвигаются к Харькову", – заявил экс-депутат.При этом он раскритиковал украинские власти, назвав их "необучаемыми"."Это шайка "квартальных" дегенератов, которые уничтожают нашу страну. Они ведут Украину к поражению, и поэтому избавляются от всех, кто им мешает", — добавил Мосийчук.В марте экс-депутат сообщал о наличии информации про вывоз из Харькова архивов и музейных экспонатов, тогда он заявлял, что угрозы для города становятся все "более очевидными".Ранее в Министерстве обороны сообщили, что российские военные освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев в своем Telegram-канале сообщил, что украинские войска отступают в Харьковской области под натиском российской армии, это хорошая тенденция.

https://ria.ru/20240512/evakuatsiya-1945318321.html

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харьковская область

украина

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харьковская область, украина, игорь мосийчук, виталий ганчев, вооруженные силы украины, верховная рада украины