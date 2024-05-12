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"Продвигаются к Харькову": в Киеве забили тревогу из-за фиаско на фронте
"Продвигаются к Харькову": в Киеве забили тревогу из-за фиаско на фронте - РИА Новости, 12.05.2024
"Продвигаются к Харькову": в Киеве забили тревогу из-за фиаско на фронте
Российские войска за один день заняли 30 квадратных километров территории Харьковской области, ВСУ еще в прошлом году разминировали там часть местности, заявил... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T02:51
2024-05-12T02:51
2024-05-12T02:51
специальная военная операция на украине
харьковская область
украина
игорь мосийчук
виталий ганчев
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Российские войска за один день заняли 30 квадратных километров территории Харьковской области, ВСУ еще в прошлом году разминировали там часть местности, заявил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук."Враг за один день захватил 30 квадратных километров Харьковщины, которая год назад была разминирована! <…> И они продвигаются к Харькову", – заявил экс-депутат.При этом он раскритиковал украинские власти, назвав их "необучаемыми"."Это шайка "квартальных" дегенератов, которые уничтожают нашу страну. Они ведут Украину к поражению, и поэтому избавляются от всех, кто им мешает", — добавил Мосийчук.В марте экс-депутат сообщал о наличии информации про вывоз из Харькова архивов и музейных экспонатов, тогда он заявлял, что угрозы для города становятся все "более очевидными".Ранее в Министерстве обороны сообщили, что российские военные освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев в своем Telegram-канале сообщил, что украинские войска отступают в Харьковской области под натиском российской армии, это хорошая тенденция.
https://ria.ru/20240512/evakuatsiya-1945318321.html
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харьковская область, украина, игорь мосийчук, виталий ганчев, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Украина, Игорь Мосийчук, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
"Продвигаются к Харькову": в Киеве забили тревогу из-за фиаско на фронте
Мосийчук: ВС РФ заняли за день в Харьковской области 30 квадратных километров