https://ria.ru/20240512/kandidatury-1945315450.html

В Госдуме рассмотрят кандидатуры на посты вице-премьеров и министров

В Госдуме рассмотрят кандидатуры на посты вице-премьеров и министров - РИА Новости, 12.05.2024

В Госдуме рассмотрят кандидатуры на посты вице-премьеров и министров

Комитеты Госдумы 12 мая будут рассматривать кандидатуры на посты вице-премьеров и министров, внесенные главой правительства Михаилом Мишустиным. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T00:08

2024-05-12T00:08

2024-05-12T00:08

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Комитеты Госдумы 12 мая будут рассматривать кандидатуры на посты вице-премьеров и министров, внесенные главой правительства Михаилом Мишустиным. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин сообщил, что расширенные заседания комитетов состоятся в воскресенье с 12.00 до 18.00, каждый из кандидатов на посты в правительство должен будет представить программу основных направлений своей деятельности. По итогам обсуждения профильные комитеты направят свои заключения на Совет Государственной Думы. Заседания пройдут в открытом режиме. По видео-конференцсвязи в них примут участие представители законодательных и высших исполнительных органов субъектов Федерации, общественных, научных, экспертных и предпринимательских объединений. Экономический блок Согласно вопросам ведения, комитет ГД по аграрным вопросам встретится с Дмитрием Патрушевым и Оксаной Лут. Мишустин предложил назначить Патрушева вице-премьером РФ вместо Виктории Абрамченко, он будет курировать, в том числе, вопросы сельского хозяйства и экологии. Лут ранее была первым заместителем министра сельского хозяйства, а теперь возглавит ведомство. С 2018 года это должность занимал Патрушев. Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам встретится с исполняющим обязанности министра финансов Антоном Силуановым. Премьер-министр предложил его переназначить на должность главы Минфина. Комитет ГД по малому и среднему предпринимательству - встретится с исполняющим обязанности вице-премьера Александром Новаком. Его предлагается назначить на должность вице-премьера РФ по топливно-энергетическому комплексу и экономическому блоку. По словам пресс-секретаря премьера Бориса Белякова, Новак имеет необходимый управленческий опыт, он долгое время координировал вопросы экономики и финансов на различных должностях. Комитет также встретится с Максимом Решетниковом, который в новом кабинете министров, как предполагается, сохранит свой пост главы Минэкономразвития. С Решетниковым также проведет встречу комитет ГД по экономической политике. Кандидатуры на пост первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова и на пост министра промышленности Антона Алиханова обсудят на заседании комитета ГД по промышленности и торговле. Мантуров занял пост вице-премьера в 2022 году, при этом он также остался главой министерства промышленности и торговли, которое возглавляет с 2012 года. Ныне чиновник - после отставки кабмина - исполняющий обязанности по двум этим должностям. Алиханов возглавляет Калининградскую область и занимает губернаторский пост с 2017 года. В биографии чиновника есть и работа в Минпромторге РФ: в 2013-2015 годах он занимал в министерстве несколько должностей, последняя - заместитель директора департамента государственного регулирования внешнеторговой деятельности Минпромторга РФ. Наука, образование, культура и спортКомитет Государственной Думы по науке и высшему образованию встретится с Дмитрием Чернышенко и Валерием Фальковым. Первого предложили переназначить на должность вице-премьера, он продолжит курировать туризм, спорт, культуру и СМИ, также в его ведении теперь будут Минпросвещения и молодежная политика. В то же время ранее курируемые Чернышенко цифровое развитие и связь предложено передать Дмитрию Григоренко. Фальков сохранит свой пост министра науки и высшего образования. Министром просвещения предложили вновь назначить Сергея Кравцова. Его кандидатуру будут обсуждать на заседании комитета ГД по просвещению. Комитет Государственной Думы по культуре будет обсуждать кандидатуру Ольги Любимовой на пост главы Минкультуры. Глава кабмина предложил переназначить ее на пост министра культуры РФ. Она занимала его с 21 января 2020 года. Кандидатуру губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева на должность министра спорта РФ обсудят на заседании комитета ГД по спорту. Ранее Дегтярев много лет возглавлял комитет Госдумы по физической культуре и спорту. Рассмотреть его кандидатуру просил Мишустина на пленарном заседании в пятницу глава ЛДПР Леонид Слуцкий. Ранее Минспорт возглавлял Олег Матыцин. Контрольно-надзорная деятельностьКомитет Госдумы по контролю будет обсуждать кандидатуру на пост вице-премьера, курирующего контрольно-надзорную деятельность. По предложению премьер-министра Михаила Мишустина Дмитрий Григоренко продолжит курировать финансовую и контрольно-надзорную сферы. Кроме того, предлагается передать под его координацию цифровое развитие и связь, а также антимонопольную политику. Кроме того, предлагается переназначить его руководителем аппарата правительства. Информационная политикаКомитет Госдумы по информационной политике обсудит кандидата на пост главы Минцфиры. Мишустин предложил оставить данный пост за Максутом Шадаевым. Глава комитета Хинштейн ранее заявлял, что это должен быть предметный, прямой разговор о проблемах и предлагаемых решениях и о стратегии работы кандидата. По его словам, по ВКС в нем примут участие коллеги из Совета Федерации, Общественной палаты, СПЧ, РСПП, руководители крупнейших госкомпаний, отраслевых и общественных структур и представители парламентских фракций. Транспорт На заседании комитета ГД по транспорту пройдет встреча депутатов с исполняющим обязанности министра транспорта Виталиев Савельевым. Его предлагается назначить вице-премьером, курирующим данное направление. Комитет также заслушает кандидата на должность главы Минтранспорта Романа Старовойта, ныне губернатора Курской области. Комитет Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками встретится с Алексеем Оверчуком, который также сохранит свой пост вице-премьера. Соцполитика, ЖКХ и здравохранение Комитет Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов обсудит кандидатуры Татьяны Голиковой и Антона Котякова. Мишустин предложил переназначить Татьяну Голикову вице-премьером, она будет курировать социальный блок и Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН). Котяков также сохранит свой пост министра труда и социальной защиты РФ. Глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов сообщил РИА Новости, что поддержит кандидатуры Татьяны Голиковой на пост вице-премьера и Антона Котякова на пост главы Минтруда. Кандидатуры исполняющего обязанности вице-премьера Марата Хуснуллина и исполняющего обязанности главы Минстроя Ирека Файзуллина депутаты обсудят на заседании комитета ГД по строительству и ЖКХ. Комитет Госдумы по охране здоровья встретится с исполняющим обязанности министра здравоохранения Михаилом Мурашко. Он также сохранит свой пост. Экология и энергетикаКомитет ГД по экологии встретится для обсуждения кандидатуры на пост министра экологического развития Александра Козлова. Он возглавлял это министерство и в предыдущем составе кабмина. Комитет Государственной Думы по энергетике встретится с исполняющим обязанности вице-премьера Александром Новаком, который продолжит курировать ТЭК, и губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым. Мишустин предложил назначить его министром энергетики. Как прокомментировал пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков, многолетний опыт Цивилева на посту руководителя крупнейшего российского угледобывающего региона, а также работа в президиуме Госсовета РФ и в качестве председателя комиссии Госсовета России по направлению "Энергетика" дают основания полагать, что он обеспечит дальнейшее развитие отрасли. До этого Минэнерго РФ с ноября 2020 года возглавлял Николай Шульгинов. Дальний Восток Комитет ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики встретится с Юрием Трутневым и Алексеем Чекунковым. Мишустин предложил переназначить Юрия Трутнева на пост вице-премьера - полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе. Эту должность он сохраняет с 31 августа 2013 года. Чекунков останется на должности главы Минвостокразвития.

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