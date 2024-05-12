https://ria.ru/20240512/izrail-1945456327.html

США изучают соблюдение Израилем международного права в Газе, заявил Блинкен

США изучают соблюдение Израилем международного права в Газе, заявил Блинкен - РИА Новости, 12.05.2024

США изучают соблюдение Израилем международного права в Газе, заявил Блинкен

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США, хотя и не выявили нарушений Израилем международного права, продолжают анализ ряда эпизодов военной операции в... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T21:00

2024-05-12T21:00

2024-05-12T21:00

в мире

израиль

сша

рафах (провинция)

энтони блинкен

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 12 мая – РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США, хотя и не выявили нарушений Израилем международного права, продолжают анализ ряда эпизодов военной операции в секторе Газа. В обнародованном на этой неделе докладе для конгресса американская администрация воздержалась от выдвижения против Израиля обвинений, которые бы потребовали приостановки военной помощи, однако заявила, что имеет основания полагать, что такие нарушения имели место. "Нет", - ответил Блинкен на вопрос, смог ли госдепартамент выявить нарушения Израилем "законодательства США и договоренностей о передаче вооружений". "Есть ряд инцидентов, которые мы продолжаем изучать, чтобы попытаться оценить их наилучшим способом. Сами израильтяне делают то же самое. Наш анализ продолжается", - добавил госсекретарь. Он уточнил, что речь идет о "сотнях расследований", и дал понять, что США доверяют израильской юридической системе. Блинкен согласился с мнением, что число жертв среди гражданского населения в секторе Газа превышает численность убитых комбатантов, и усмотрел в этом подтверждение того, что Израиль не применяет "последовательно и эффективно" "процессы процедуры, правила и предписания", призванные минимизировать ущерб мирным жителям. Палестинское движение ХАМАС он обвинил в том, что оно "прячется за и под гражданским населением – в больницах, школах, мечетях и жилых зданиях". Блинкен заявил, что власти США не препятствуют передаче Израилю никаких вооружений, за исключением одной партии из 3,5 тысячи авиабомб. "В настоящее время единственное, что мы притормозили, - это эти мощные бомбы, поскольку мы ведем консультации с Израилем с учетом последствий, какие может иметь применение таких вооружений в густонаселенных районах, включая Рафах", - сказал он. Блинкен заявил, что США до сих пор ждут от израильтян планов защиты гражданского населения при проведении операции в Рафахе и послевоенного устройства сектора Газа. "Мы видим, что ХАМАС возвращается в те районы Газы, которые Израиль зачистил от ХАМАС, в том числе на север, в том числе в (южный город) Хан-Юнис", - сказал он.

https://ria.ru/20240512/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240510/ssha-1945052429.html

https://ria.ru/20240428/izrail-1942866135.html

израиль

сша

рафах (провинция)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, сша, рафах (провинция), энтони блинкен, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году