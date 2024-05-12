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Источник: жители Херсона сидят по домам, скрываясь от военкомов - РИА Новости, 12.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:56 12.05.2024
https://ria.ru/20240512/istochnik-1945401850.html
Источник: жители Херсона сидят по домам, скрываясь от военкомов
Источник: жители Херсона сидят по домам, скрываясь от военкомов - РИА Новости, 12.05.2024
Источник: жители Херсона сидят по домам, скрываясь от военкомов
Жители оккупированного киевским режимом города Херсон не выходят на улицы, скрываясь от летучих мобилизационных команд ТЦК с запада Украины, наводнивших город,... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T14:56
2024-05-12T14:56
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
херсонская область
россия
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ГЕНИЧЕСК, 12 мая - РИА Новости. Жители оккупированного киевским режимом города Херсон не выходят на улицы, скрываясь от летучих мобилизационных команд ТЦК с запада Украины, наводнивших город, сообщил РИА Новости источник в пророссийском подполье Херсона. "Улицы Херсона опустели, местные жители прячутся от мобилизационных команд западных (украинских - ред.) ТЦК (территориальный центр комплектования – военкомат – ред.), недавно прибывших в город. Они хватают именно жителей Херсона, а приезжих не трогают, поэтому херсонцы скрываются", - сообщил источник в сопротивлении. В начале мая в подконтрольный Киеву Херсон приехали сотрудники ТЦК из западных областей Украины. Они передвигаются на синих микроавтобусах Volkswagen с одесскими и киевскими номерами. По словам собеседника агентства, мобилизационные команды действуют по принципу "нахватать максимум местных, даже при наличии документов, на отсрочку, а потом уже разбираться". "Приезд западенцев - очередной виток карательной мобилизационной политики режима Зеленского в отношении населения Херсонской области. Работа херсонских ТЦК уже не устраивает Киев - слишком мягкие", - подчеркнул источник. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20231209/kherson-1914768591.html
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в мире, херсон, херсонская область , россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Херсонская область , Россия
Источник: жители Херсона сидят по домам, скрываясь от военкомов

Источник: жители Херсона сидят по домам, скрываясь от военкомов с запада Украины

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 Херсон - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
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ГЕНИЧЕСК, 12 мая - РИА Новости. Жители оккупированного киевским режимом города Херсон не выходят на улицы, скрываясь от летучих мобилизационных команд ТЦК с запада Украины, наводнивших город, сообщил РИА Новости источник в пророссийском подполье Херсона.
«
"Улицы Херсона опустели, местные жители прячутся от мобилизационных команд западных (украинских - ред.) ТЦК (территориальный центр комплектования – военкомат – ред.), недавно прибывших в город. Они хватают именно жителей Херсона, а приезжих не трогают, поэтому херсонцы скрываются", - сообщил источник в сопротивлении.
Жительница Херсона о грабежах со стороны украинских военных - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
Жители Херсона рассказали, что солдаты ВСУ грабят жилые дома
9 декабря 2023, 10:40
В начале мая в подконтрольный Киеву Херсон приехали сотрудники ТЦК из западных областей Украины. Они передвигаются на синих микроавтобусах Volkswagen с одесскими и киевскими номерами.
По словам собеседника агентства, мобилизационные команды действуют по принципу "нахватать максимум местных, даже при наличии документов, на отсрочку, а потом уже разбираться".
«
"Приезд западенцев - очередной виток карательной мобилизационной политики режима Зеленского в отношении населения Херсонской области. Работа херсонских ТЦК уже не устраивает Киев - слишком мягкие", - подчеркнул источник.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Украинские военные в Херсоне - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
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1 мая, 17:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонХерсонская областьРоссия
 
 
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