Источник: жители Херсона сидят по домам, скрываясь от военкомов
Источник: жители Херсона сидят по домам, скрываясь от военкомов с запада Украины
Херсон. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 12 мая - РИА Новости. Жители оккупированного киевским режимом города Херсон не выходят на улицы, скрываясь от летучих мобилизационных команд ТЦК с запада Украины, наводнивших город, сообщил РИА Новости источник в пророссийском подполье Херсона.
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"Улицы Херсона опустели, местные жители прячутся от мобилизационных команд западных (украинских - ред.) ТЦК (территориальный центр комплектования – военкомат – ред.), недавно прибывших в город. Они хватают именно жителей Херсона, а приезжих не трогают, поэтому херсонцы скрываются", - сообщил источник в сопротивлении.
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В начале мая в подконтрольный Киеву Херсон приехали сотрудники ТЦК из западных областей Украины. Они передвигаются на синих микроавтобусах Volkswagen с одесскими и киевскими номерами.
По словам собеседника агентства, мобилизационные команды действуют по принципу "нахватать максимум местных, даже при наличии документов, на отсрочку, а потом уже разбираться".
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"Приезд западенцев - очередной виток карательной мобилизационной политики режима Зеленского в отношении населения Херсонской области. Работа херсонских ТЦК уже не устраивает Киев - слишком мягкие", - подчеркнул источник.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.