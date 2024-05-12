https://ria.ru/20240512/istochnik-1945401850.html

Источник: жители Херсона сидят по домам, скрываясь от военкомов

Источник: жители Херсона сидят по домам, скрываясь от военкомов - РИА Новости, 12.05.2024

Источник: жители Херсона сидят по домам, скрываясь от военкомов

Жители оккупированного киевским режимом города Херсон не выходят на улицы, скрываясь от летучих мобилизационных команд ТЦК с запада Украины, наводнивших город,... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T14:56

2024-05-12T14:56

2024-05-12T14:56

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ГЕНИЧЕСК, 12 мая - РИА Новости. Жители оккупированного киевским режимом города Херсон не выходят на улицы, скрываясь от летучих мобилизационных команд ТЦК с запада Украины, наводнивших город, сообщил РИА Новости источник в пророссийском подполье Херсона. "Улицы Херсона опустели, местные жители прячутся от мобилизационных команд западных (украинских - ред.) ТЦК (территориальный центр комплектования – военкомат – ред.), недавно прибывших в город. Они хватают именно жителей Херсона, а приезжих не трогают, поэтому херсонцы скрываются", - сообщил источник в сопротивлении. В начале мая в подконтрольный Киеву Херсон приехали сотрудники ТЦК из западных областей Украины. Они передвигаются на синих микроавтобусах Volkswagen с одесскими и киевскими номерами. По словам собеседника агентства, мобилизационные команды действуют по принципу "нахватать максимум местных, даже при наличии документов, на отсрочку, а потом уже разбираться". "Приезд западенцев - очередной виток карательной мобилизационной политики режима Зеленского в отношении населения Херсонской области. Работа херсонских ТЦК уже не устраивает Киев - слишком мягкие", - подчеркнул источник. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20231209/kherson-1914768591.html

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