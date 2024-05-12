В ФРГ раскритиковали идею сбивать российские ракеты с территорий НАТО
Лидер СДПГ: идея сбивать ракеты РФ над Украиной с территорий стран НАТО опасна
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених подверг резкой критике идею ряда депутатов бундестага сбивать российские ракеты и беспилотники над Украиной системами ПВО с территорий стран НАТО.
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"Желание защитить воздушное пространство Украины посредством операции НАТО означает отказ от принципа, согласно которому мы не хотим активно вмешиваться в войну. Я считаю подобные предложения безответственными и чрезвычайно опасными", — заявил он изданию Tagesspiegel.
По словам депутата, защита воздушного пространства Украины Вооруженными силами Германии немедленно превратила бы ФРГ в сторону конфликта и потребовала бы мандата бундестага. Он подчеркнул, что фракция СДПГ никогда на такое не согласится.
Ранее издание FAZ опубликовало материал, в котором приводились мнения четырех депутатов бундестага о возможности использования западными странами систем ПВО с территорий соседних с Украиной стран НАТО для подавления российских ракет и беспилотников.
В марте Мютцених заявлял о необходимости подумать о том, как заморозить вооруженный конфликт на Украине, чтобы затем положить ему конец.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.