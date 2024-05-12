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В ФРГ раскритиковали идею сбивать российские ракеты с территорий НАТО - РИА Новости, 12.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:42 12.05.2024 (обновлено: 21:03 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/ideya-1945455221.html
В ФРГ раскритиковали идею сбивать российские ракеты с территорий НАТО
В ФРГ раскритиковали идею сбивать российские ракеты с территорий НАТО - РИА Новости, 12.05.2024
В ФРГ раскритиковали идею сбивать российские ракеты с территорий НАТО
Глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених подверг резкой критике идею ряда депутатов бундестага сбивать... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T20:42
2024-05-12T21:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
россия
рольф мютцених
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених подверг резкой критике идею ряда депутатов бундестага сбивать российские ракеты и беспилотники над Украиной системами ПВО с территорий стран НАТО.&quot;Желание защитить воздушное пространство Украины посредством операции НАТО означает отказ от принципа, согласно которому мы не хотим активно вмешиваться в войну. Я считаю подобные предложения безответственными и чрезвычайно опасными&quot;, — заявил он изданию Tagesspiegel.По словам депутата, защита воздушного пространства Украины Вооруженными силами Германии немедленно превратила бы ФРГ в сторону конфликта и потребовала бы мандата бундестага. Он подчеркнул, что фракция СДПГ никогда на такое не согласится.Ранее издание FAZ опубликовало материал, в котором приводились мнения четырех депутатов бундестага о возможности использования западными странами систем ПВО с территорий соседних с Украиной стран НАТО для подавления российских ракет и беспилотников.В марте Мютцених заявлял о необходимости подумать о том, как заморозить вооруженный конфликт на Украине, чтобы затем положить ему конец. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240512/ukraina-1945408105.html
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в мире, украина, германия, россия, рольф мютцених, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Россия, Рольф Мютцених, Сергей Лавров, НАТО, В мире
В ФРГ раскритиковали идею сбивать российские ракеты с территорий НАТО

Лидер СДПГ: идея сбивать ракеты РФ над Украиной с территорий стран НАТО опасна

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених подверг резкой критике идею ряда депутатов бундестага сбивать российские ракеты и беспилотники над Украиной системами ПВО с территорий стран НАТО.
«

"Желание защитить воздушное пространство Украины посредством операции НАТО означает отказ от принципа, согласно которому мы не хотим активно вмешиваться в войну. Я считаю подобные предложения безответственными и чрезвычайно опасными", — заявил он изданию Tagesspiegel.

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По словам депутата, защита воздушного пространства Украины Вооруженными силами Германии немедленно превратила бы ФРГ в сторону конфликта и потребовала бы мандата бундестага. Он подчеркнул, что фракция СДПГ никогда на такое не согласится.
Ранее издание FAZ опубликовало материал, в котором приводились мнения четырех депутатов бундестага о возможности использования западными странами систем ПВО с территорий соседних с Украиной стран НАТО для подавления российских ракет и беспилотников.
В марте Мютцених заявлял о необходимости подумать о том, как заморозить вооруженный конфликт на Украине, чтобы затем положить ему конец.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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