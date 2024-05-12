https://ria.ru/20240512/grigorenko-1945425502.html

Комитет Госдумы одобрил кандидатуру Григоренко на пост вице-премьера

Комитет Госдумы одобрил кандидатуру Григоренко на пост вице-премьера - РИА Новости, 12.05.2024

Комитет Госдумы одобрил кандидатуру Григоренко на пост вице-премьера

Комитет Госдумы по контролю рекомендовал палате утвердить кандидатуру Дмитрия Григоренко на пост вице-премьера, курирующего контрольно-надзорную деятельность, и РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T16:54

2024-05-12T16:54

2024-05-12T16:54

политика

россия

дмитрий григоренко

борис беляков

михаил мишустин

госдума рф

назначение нового состава правительства россии

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по контролю рекомендовал палате утвердить кандидатуру Дмитрия Григоренко на пост вице-премьера, курирующего контрольно-надзорную деятельность, и руководителя аппарата правительства, сообщила пресс-служба комитета. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил переназначить Григоренко на должности вице-премьера и руководителя аппарата правительства. "Несмотря на санкционное давление, ИТ-отрасль под руководством Дмитрия Чернышенко, развивалась высокими темпами. Теперь требуется внедрение созданных платформ и механизмов. Поэтому в дальнейшем курировать вопросы цифровой трансформации государственного управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы в новом составе правительства будет Дмитрий Григоренко", - разъяснил ранее пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков. Он добавил, что Григоренко отвечал за цифровизацию государственного управления и имеет обширный опыт внедрения ключевых ИТ-систем, обладает всеми необходимыми компетенциями для продолжения этой работы. "Кроме того, проводимая реформа контрольно-надзорной деятельности положительно сказалась на развитии экономики. Переход Федеральной антимонопольной службы под кураторство Дмитрия Григоренко придаст дополнительный импульс этой работе", - сказал Беляков. Григоренко вошел в состав кабмина в 2020 году и курировал контрольно-надзорную деятельность.

https://ria.ru/20240511/putin-1945240687.html

https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, дмитрий григоренко, борис беляков, михаил мишустин, госдума рф, назначение нового состава правительства россии