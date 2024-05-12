https://ria.ru/20240512/grigorenko-1945425502.html
Комитет Госдумы одобрил кандидатуру Григоренко на пост вице-премьера
Комитет Госдумы одобрил кандидатуру Григоренко на пост вице-премьера - РИА Новости, 12.05.2024
Комитет Госдумы одобрил кандидатуру Григоренко на пост вице-премьера
Комитет Госдумы по контролю рекомендовал палате утвердить кандидатуру Дмитрия Григоренко на пост вице-премьера, курирующего контрольно-надзорную деятельность, и РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T16:54
2024-05-12T16:54
2024-05-12T16:54
политика
россия
дмитрий григоренко
борис беляков
михаил мишустин
госдума рф
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по контролю рекомендовал палате утвердить кандидатуру Дмитрия Григоренко на пост вице-премьера, курирующего контрольно-надзорную деятельность, и руководителя аппарата правительства, сообщила пресс-служба комитета. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил переназначить Григоренко на должности вице-премьера и руководителя аппарата правительства. "Несмотря на санкционное давление, ИТ-отрасль под руководством Дмитрия Чернышенко, развивалась высокими темпами. Теперь требуется внедрение созданных платформ и механизмов. Поэтому в дальнейшем курировать вопросы цифровой трансформации государственного управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы в новом составе правительства будет Дмитрий Григоренко", - разъяснил ранее пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков. Он добавил, что Григоренко отвечал за цифровизацию государственного управления и имеет обширный опыт внедрения ключевых ИТ-систем, обладает всеми необходимыми компетенциями для продолжения этой работы. "Кроме того, проводимая реформа контрольно-надзорной деятельности положительно сказалась на развитии экономики. Переход Федеральной антимонопольной службы под кураторство Дмитрия Григоренко придаст дополнительный импульс этой работе", - сказал Беляков. Григоренко вошел в состав кабмина в 2020 году и курировал контрольно-надзорную деятельность.
https://ria.ru/20240511/putin-1945240687.html
https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий григоренко, борис беляков, михаил мишустин, госдума рф, назначение нового состава правительства россии
Политика, Россия, Дмитрий Григоренко, Борис Беляков, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Назначение нового состава правительства России
Комитет Госдумы одобрил кандидатуру Григоренко на пост вице-премьера
Профильный Комитет Госдумы рекомендовал утвердить Григоренко вице-премьером
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по контролю рекомендовал палате утвердить кандидатуру Дмитрия Григоренко на пост вице-премьера, курирующего контрольно-надзорную деятельность, и руководителя аппарата правительства, сообщила пресс-служба комитета.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин
предложил переназначить Григоренко на должности вице-премьера и руководителя аппарата правительства.
"Несмотря на санкционное давление, ИТ-отрасль под руководством Дмитрия Чернышенко
, развивалась высокими темпами. Теперь требуется внедрение созданных платформ и механизмов. Поэтому в дальнейшем курировать вопросы цифровой трансформации государственного управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы в новом составе правительства будет Дмитрий Григоренко", - разъяснил ранее пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков
.
Он добавил, что Григоренко отвечал за цифровизацию государственного управления и имеет обширный опыт внедрения ключевых ИТ-систем, обладает всеми необходимыми компетенциями для продолжения этой работы.
"Кроме того, проводимая реформа контрольно-надзорной деятельности положительно сказалась на развитии экономики. Переход Федеральной антимонопольной службы под кураторство Дмитрия Григоренко придаст дополнительный импульс этой работе", - сказал Беляков.
Григоренко вошел в состав кабмина в 2020 году и курировал контрольно-надзорную деятельность.