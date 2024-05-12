https://ria.ru/20240512/golikova-1945423909.html

Госдума рассмотрит кандидатуру Голиковой на пост вице-премьера 13 мая

Госдума рассмотрит кандидатуру Голиковой на пост вице-премьера 13 мая - РИА Новости, 12.05.2024

Госдума рассмотрит кандидатуру Голиковой на пост вице-премьера 13 мая

Госдума рассмотрит кандидатуру Татьяны Голиковой на пост заместителя председателя правительства по социальным вопросам 13 мая, а кандидатуру Антона Котякова на... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T16:37

2024-05-12T16:37

2024-05-12T16:42

политика

татьяна голикова

ярослав нилов

антон котяков

госдума рф

назначение нового состава правительства россии

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Госдума рассмотрит кандидатуру Татьяны Голиковой на пост заместителя председателя правительства по социальным вопросам 13 мая, а кандидатуру Антона Котякова на пост министра труда 14 мая, сообщил журналистам глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов. "Уже завтра состоится заседание ГД, где будет рассмотрена кандидатура Татьяны Алексеевны Голиковой, а послезавтра министра труда Котякова Антона Олеговича", - сказал Нилов.

https://ria.ru/20240511/putin-1945240687.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, татьяна голикова, ярослав нилов, антон котяков, госдума рф, назначение нового состава правительства россии