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Госдума рассмотрит кандидатуру Голиковой на пост вице-премьера 13 мая - РИА Новости, 12.05.2024
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16:37 12.05.2024 (обновлено: 16:42 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/golikova-1945423909.html
Госдума рассмотрит кандидатуру Голиковой на пост вице-премьера 13 мая
Госдума рассмотрит кандидатуру Голиковой на пост вице-премьера 13 мая - РИА Новости, 12.05.2024
Госдума рассмотрит кандидатуру Голиковой на пост вице-премьера 13 мая
Госдума рассмотрит кандидатуру Татьяны Голиковой на пост заместителя председателя правительства по социальным вопросам 13 мая, а кандидатуру Антона Котякова на... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T16:37
2024-05-12T16:42
политика
татьяна голикова
ярослав нилов
антон котяков
госдума рф
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Госдума рассмотрит кандидатуру Татьяны Голиковой на пост заместителя председателя правительства по социальным вопросам 13 мая, а кандидатуру Антона Котякова на пост министра труда 14 мая, сообщил журналистам глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов. "Уже завтра состоится заседание ГД, где будет рассмотрена кандидатура Татьяны Алексеевны Голиковой, а послезавтра министра труда Котякова Антона Олеговича", - сказал Нилов.
https://ria.ru/20240511/putin-1945240687.html
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политика, татьяна голикова, ярослав нилов, антон котяков, госдума рф, назначение нового состава правительства россии
Политика, Татьяна Голикова, Ярослав Нилов, Антон Котяков, Госдума РФ, Назначение нового состава правительства России
Госдума рассмотрит кандидатуру Голиковой на пост вице-премьера 13 мая

Госдума рассмотрит кандидатуру Голиковой на пост зампреда правительства 13 мая

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Татьяна Голикова. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Госдума рассмотрит кандидатуру Татьяны Голиковой на пост заместителя председателя правительства по социальным вопросам 13 мая, а кандидатуру Антона Котякова на пост министра труда 14 мая, сообщил журналистам глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов.
"Уже завтра состоится заседание ГД, где будет рассмотрена кандидатура Татьяны Алексеевны Голиковой, а послезавтра министра труда Котякова Антона Олеговича", - сказал Нилов.
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ПолитикаТатьяна ГоликоваЯрослав НиловАнтон КотяковГосдума РФНазначение нового состава правительства России
 
 
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