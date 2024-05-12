https://ria.ru/20240512/golikova-1945423909.html
Госдума рассмотрит кандидатуру Голиковой на пост вице-премьера 13 мая
Госдума рассмотрит кандидатуру Голиковой на пост вице-премьера 13 мая - РИА Новости, 12.05.2024
Госдума рассмотрит кандидатуру Голиковой на пост вице-премьера 13 мая
Госдума рассмотрит кандидатуру Татьяны Голиковой на пост заместителя председателя правительства по социальным вопросам 13 мая, а кандидатуру Антона Котякова на... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T16:37
2024-05-12T16:37
2024-05-12T16:42
политика
татьяна голикова
ярослав нилов
антон котяков
госдума рф
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Госдума рассмотрит кандидатуру Татьяны Голиковой на пост заместителя председателя правительства по социальным вопросам 13 мая, а кандидатуру Антона Котякова на пост министра труда 14 мая, сообщил журналистам глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов. "Уже завтра состоится заседание ГД, где будет рассмотрена кандидатура Татьяны Алексеевны Голиковой, а послезавтра министра труда Котякова Антона Олеговича", - сказал Нилов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, татьяна голикова, ярослав нилов, антон котяков, госдума рф, назначение нового состава правительства россии
Политика, Татьяна Голикова, Ярослав Нилов, Антон Котяков, Госдума РФ, Назначение нового состава правительства России
Госдума рассмотрит кандидатуру Голиковой на пост вице-премьера 13 мая
Госдума рассмотрит кандидатуру Голиковой на пост зампреда правительства 13 мая