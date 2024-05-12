https://ria.ru/20240512/golikova-1945401146.html

Комитет Госдумы по труду рекомендовал Голикову на пост вице-премьера

Комитет Госдумы по труду рекомендовал Голикову на пост вице-премьера - РИА Новости, 12.05.2024

Комитет Госдумы по труду рекомендовал Голикову на пост вице-премьера

Комитет ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов рекомендовал Думе утвердить Татьяну Голикову на пост заместителя председателя правительства по социальным... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T14:50

2024-05-12T14:50

2024-05-12T14:51

политика

госдума рф

татьяна голикова

правительство рф

назначение нового состава правительства россии

россия

ярослав нилов

михаил мишустин

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Комитет ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов рекомендовал Думе утвердить Татьяну Голикову на пост заместителя председателя правительства по социальным вопросам, сообщил глава комитета Ярослав Нилов.Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства.

https://ria.ru/20240511/pravitelstvo-1945261689.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, госдума рф, татьяна голикова, правительство рф, назначение нового состава правительства россии, россия, ярослав нилов, михаил мишустин