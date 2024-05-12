https://ria.ru/20240512/golikova-1945401146.html
Комитет Госдумы по труду рекомендовал Голикову на пост вице-премьера
Комитет Госдумы по труду рекомендовал Голикову на пост вице-премьера - РИА Новости, 12.05.2024
Комитет Госдумы по труду рекомендовал Голикову на пост вице-премьера
Комитет ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов рекомендовал Думе утвердить Татьяну Голикову на пост заместителя председателя правительства по социальным... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T14:50
2024-05-12T14:50
2024-05-12T14:51
политика
госдума рф
татьяна голикова
правительство рф
назначение нового состава правительства россии
россия
ярослав нилов
михаил мишустин
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Комитет ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов рекомендовал Думе утвердить Татьяну Голикову на пост заместителя председателя правительства по социальным вопросам, сообщил глава комитета Ярослав Нилов.Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства.
https://ria.ru/20240511/pravitelstvo-1945261689.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, госдума рф, татьяна голикова, правительство рф, назначение нового состава правительства россии, россия, ярослав нилов, михаил мишустин
Политика, Госдума РФ, Татьяна Голикова, Правительство РФ, Назначение нового состава правительства России, Россия, Ярослав Нилов, Михаил Мишустин
Комитет Госдумы по труду рекомендовал Голикову на пост вице-премьера
Комитет Госдумы рекомендовал утвердить Голикову на пост зампреда правительства