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Комитет Госдумы по труду рекомендовал Голикову на пост вице-премьера - РИА Новости, 12.05.2024
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14:50 12.05.2024 (обновлено: 14:51 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/golikova-1945401146.html
Комитет Госдумы по труду рекомендовал Голикову на пост вице-премьера
Комитет Госдумы по труду рекомендовал Голикову на пост вице-премьера - РИА Новости, 12.05.2024
Комитет Госдумы по труду рекомендовал Голикову на пост вице-премьера
Комитет ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов рекомендовал Думе утвердить Татьяну Голикову на пост заместителя председателя правительства по социальным... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T14:50
2024-05-12T14:51
политика
госдума рф
татьяна голикова
правительство рф
назначение нового состава правительства россии
россия
ярослав нилов
михаил мишустин
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Комитет ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов рекомендовал Думе утвердить Татьяну Голикову на пост заместителя председателя правительства по социальным вопросам, сообщил глава комитета Ярослав Нилов.Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства.
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политика, госдума рф, татьяна голикова, правительство рф, назначение нового состава правительства россии, россия, ярослав нилов, михаил мишустин
Политика, Госдума РФ, Татьяна Голикова, Правительство РФ, Назначение нового состава правительства России, Россия, Ярослав Нилов, Михаил Мишустин
Комитет Госдумы по труду рекомендовал Голикову на пост вице-премьера

Комитет Госдумы рекомендовал утвердить Голикову на пост зампреда правительства

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Комитет ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов рекомендовал Думе утвердить Татьяну Голикову на пост заместителя председателя правительства по социальным вопросам, сообщил глава комитета Ярослав Нилов.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства.
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства
11 мая, 18:18
 
ПолитикаГосдума РФТатьяна ГоликоваПравительство РФНазначение нового состава правительства РоссииРоссияЯрослав НиловМихаил Мишустин
 
 
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