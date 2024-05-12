https://ria.ru/20240512/golikova-1945386661.html
Регионы направляют 95 миллиардов рублей на поддержку многодетных семей
Регионы направляют 95 миллиардов рублей на поддержку многодетных семей - РИА Новости, 12.05.2024
Регионы направляют 95 миллиардов рублей на поддержку многодетных семей
Регионы России направляют в этом году уже 95 миллиардов рублей на реализацию указа о многодетных семьях, сообщила исполняющая обязанности вице-премьера РФ... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T13:52
2024-05-12T13:52
2024-05-12T13:52
общество
россия
татьяна голикова
владимир путин
госдума рф
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Регионы России направляют в этом году уже 95 миллиардов рублей на реализацию указа о многодетных семьях, сообщила исполняющая обязанности вице-премьера РФ Татьяна Голикова. "По тому мониторингу, который мы сейчас с Минтрудом провели, 95 миллиардов рублей в этом году уже субъекты РФ направляют на поддержку реализации указа президента (о многодетных семьях - ред.) Но я думаю, что эта цифра будет меняться", - сказала Голикова во время заседания комитета по труду и социальной политике в Госдуме. Она отметила, что в 46 регионах России уже принята обновленная нормативно-правовая база для реализации указа. Президент России Владимир Путин в конце января подписал указ "О мерах социальной поддержки многодетных семей", установив, что многодетной является семья, имеющая трех и более детей.
https://ria.ru/20240426/kotyakov-1942489683.html
https://ria.ru/20240123/semya-1922893505.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, татьяна голикова, владимир путин, госдума рф
Общество, Россия, Татьяна Голикова, Владимир Путин, Госдума РФ
Регионы направляют 95 миллиардов рублей на поддержку многодетных семей
Голикова: регионы направляют 95 миллиардов рублей на поддержку многодетных семей