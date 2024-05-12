https://ria.ru/20240512/golikova-1945379517.html

До конца 2030 года заключат 1,9 миллиона соцконтрактов, заявила Голикова

До конца 2030 года заключат 1,9 миллиона соцконтрактов, заявила Голикова - РИА Новости, 12.05.2024

До конца 2030 года заключат 1,9 миллиона соцконтрактов, заявила Голикова

Дополнительно 1,9 миллиона социальных контрактов планируется заключить до конца 2030 года в России, предположительно, ими воспользуются 4,5 миллиона россиян -... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T13:25

2024-05-12T13:25

2024-05-12T13:39

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татьяна голикова

госдума рф

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Дополнительно 1,9 миллиона социальных контрактов планируется заключить до конца 2030 года в России, предположительно, ими воспользуются 4,5 миллиона россиян - на это выделят 100 миллиардов рублей, сообщила исполняющая обязанности вице-премьера РФ Татьяна Голикова "Предполагаем, что до конца 2030 года дополнительно будет заключено 1,9 миллиона социальных контрактов, которыми воспользуется 4,5 миллиона наших граждан", - сказала Голикова во время заседания комитета по труду и социальной политике в Госдуме. Она отметила, что на эти цели планируется направить порядка 100 миллиардов рублей. Кроме того, по её данным, в прошлом году 717 тысяч граждан были включены в программу социального контракта. Благодаря ее работе число малоимущих домохозяйств снизилось на 1,1 миллиона. "Мы настроены на то, чтобы этот инструмент развивать", - добавила Голикова.

https://ria.ru/20240423/sotskontrakt-1941848869.html

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Дарья Буймова

россия, татьяна голикова, госдума рф