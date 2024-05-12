https://ria.ru/20240512/golikova-1945339351.html
Фракция СРЗП воздержится от голосования по кандидатуре Голиковой
Фракция СРЗП воздержится от голосования по кандидатуре Голиковой - РИА Новости, 12.05.2024
Фракция СРЗП воздержится от голосования по кандидатуре Голиковой
Фракция СРЗП воздержится от голосования по кандидатуре на пост вице-премьера Татьяны Голиковой, сообщил журналистам лидер эсеров Сергей Миронов. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T08:49
2024-05-12T08:49
2024-05-12T09:04
политика
россия
татьяна голикова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944117648_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_64a59403ffd9fbabbc2c26f1b7a0838b.jpg
МОСКВА, 12 май - РИА Новости. Фракция СРЗП воздержится от голосования по кандидатуре на пост вице-премьера Татьяны Голиковой, сообщил журналистам лидер эсеров Сергей Миронов.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил переназначить Голикову вице-премьером, она будет курировать социальный блок и Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН)."Так, мы воздержимся от голосования по кандидатуре "социального" вице-премьера Т. Голиковой", - приводит слова Миронова его пресс-служба.По его словам, те прорывные задачи, которые поставил президент России Владимир Путин в "майском" указе – по сокращению бедности, преодолению социального неравенства – требуют прорывных решений и нового человека на этом посту."Радует, что в сферу ведения вице-премьера дополнительно войдет Федеральное агентство по делам национальностей. Это соответствует нашей позиции: что миграционную политику нужно курировать на уровне вице-премьера. Но мы также настаивали, что в отдельную зону ответственности должна быть выделена и демография, а этого, к сожалению, нет", - отметил Миронов.
https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html
https://ria.ru/20240502/kultura-1943419557.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944117648_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5f4cb0f98a09416224eab5c61ea095ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, татьяна голикова
Политика, Россия, Татьяна Голикова
Фракция СРЗП воздержится от голосования по кандидатуре Голиковой
СРЗП воздержится от голосования по кандидатуре Голиковой на пост вице-премьера
МОСКВА, 12 май - РИА Новости. Фракция СРЗП воздержится от голосования по кандидатуре на пост вице-премьера Татьяны Голиковой, сообщил журналистам лидер эсеров Сергей Миронов.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин
предложил переназначить Голикову вице-премьером, она будет курировать социальный блок и Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН
).
"Так, мы воздержимся от голосования по кандидатуре "социального" вице-премьера Т. Голиковой", - приводит слова Миронова его пресс-служба.
По его словам, те прорывные задачи, которые поставил президент России Владимир Путин
в "майском" указе – по сокращению бедности, преодолению социального неравенства – требуют прорывных решений и нового человека на этом посту.
"Радует, что в сферу ведения вице-премьера дополнительно войдет Федеральное агентство по делам национальностей. Это соответствует нашей позиции: что миграционную политику нужно курировать на уровне вице-премьера. Но мы также настаивали, что в отдельную зону ответственности должна быть выделена и демография, а этого, к сожалению, нет", - отметил Миронов.