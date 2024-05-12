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Фракция СРЗП воздержится от голосования по кандидатуре Голиковой - РИА Новости, 12.05.2024
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08:49 12.05.2024 (обновлено: 09:04 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/golikova-1945339351.html
Фракция СРЗП воздержится от голосования по кандидатуре Голиковой
Фракция СРЗП воздержится от голосования по кандидатуре Голиковой - РИА Новости, 12.05.2024
Фракция СРЗП воздержится от голосования по кандидатуре Голиковой
Фракция СРЗП воздержится от голосования по кандидатуре на пост вице-премьера Татьяны Голиковой, сообщил журналистам лидер эсеров Сергей Миронов. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T08:49
2024-05-12T09:04
политика
россия
татьяна голикова
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МОСКВА, 12 май - РИА Новости. Фракция СРЗП воздержится от голосования по кандидатуре на пост вице-премьера Татьяны Голиковой, сообщил журналистам лидер эсеров Сергей Миронов.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил переназначить Голикову вице-премьером, она будет курировать социальный блок и Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН)."Так, мы воздержимся от голосования по кандидатуре "социального" вице-премьера Т. Голиковой", - приводит слова Миронова его пресс-служба.По его словам, те прорывные задачи, которые поставил президент России Владимир Путин в "майском" указе – по сокращению бедности, преодолению социального неравенства – требуют прорывных решений и нового человека на этом посту."Радует, что в сферу ведения вице-премьера дополнительно войдет Федеральное агентство по делам национальностей. Это соответствует нашей позиции: что миграционную политику нужно курировать на уровне вице-премьера. Но мы также настаивали, что в отдельную зону ответственности должна быть выделена и демография, а этого, к сожалению, нет", - отметил Миронов.
https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html
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политика, россия, татьяна голикова
Политика, Россия, Татьяна Голикова
Фракция СРЗП воздержится от голосования по кандидатуре Голиковой

СРЗП воздержится от голосования по кандидатуре Голиковой на пост вице-премьера

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 май - РИА Новости. Фракция СРЗП воздержится от голосования по кандидатуре на пост вице-премьера Татьяны Голиковой, сообщил журналистам лидер эсеров Сергей Миронов.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил переназначить Голикову вице-премьером, она будет курировать социальный блок и Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН).
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"Так, мы воздержимся от голосования по кандидатуре "социального" вице-премьера Т. Голиковой", - приводит слова Миронова его пресс-служба.
По его словам, те прорывные задачи, которые поставил президент России Владимир Путин в "майском" указе – по сокращению бедности, преодолению социального неравенства – требуют прорывных решений и нового человека на этом посту.
"Радует, что в сферу ведения вице-премьера дополнительно войдет Федеральное агентство по делам национальностей. Это соответствует нашей позиции: что миграционную политику нужно курировать на уровне вице-премьера. Но мы также настаивали, что в отдельную зону ответственности должна быть выделена и демография, а этого, к сожалению, нет", - отметил Миронов.
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