https://ria.ru/20240512/gladkov-1945465412.html
Гладков лично доложил Путину о ситуации в Белгороде
Гладков лично доложил Путину о ситуации в Белгороде - РИА Новости, 12.05.2024
Гладков лично доложил Путину о ситуации в Белгороде
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что лично доложил президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в Белгороде: меры для того, чтобы враги... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T22:25
2024-05-12T22:25
2024-05-12T22:25
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вячеслав гладков
владимир путин
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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БЕЛГОРОД, 12 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что лично доложил президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в Белгороде: меры для того, чтобы враги получили заслуженное наказание, уже предпринимаются. Вечером губернатор в своих социальных сетях ответил на вопросы жителей региона. "Президенту я лично сегодня докладывал… И меры для того, чтобы те враги, которые допускают гибель и издевательства над нашим населением получили заслуженное наказание, эти меры уже предпринимаются", - заявил Гладков.В воскресенье Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате в десятиэтажном доме обрушился весь подъезд. По факту обстрела СК возбудил уголовное дело о теракте. В настоящее время МЧС подтвердило гибель одиннадцати человек, в том числе двоих детей.
https://ria.ru/20231230/putin-1919149420.html
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происшествия, белгород, белгородская область, россия, вячеслав гладков, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обрушение части дома в белгороде после обстрела
Происшествия, Белгород, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
Гладков лично доложил Путину о ситуации в Белгороде
Гладков лично докладывал Путину о ситуации в Белгороде