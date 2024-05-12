https://ria.ru/20240512/gladkov-1945465412.html

Гладков лично доложил Путину о ситуации в Белгороде

Гладков лично доложил Путину о ситуации в Белгороде - РИА Новости, 12.05.2024

Гладков лично доложил Путину о ситуации в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что лично доложил президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в Белгороде: меры для того, чтобы враги... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T22:25

2024-05-12T22:25

2024-05-12T22:25

происшествия

белгород

белгородская область

россия

вячеслав гладков

владимир путин

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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БЕЛГОРОД, 12 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что лично доложил президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в Белгороде: меры для того, чтобы враги получили заслуженное наказание, уже предпринимаются. Вечером губернатор в своих социальных сетях ответил на вопросы жителей региона. "Президенту я лично сегодня докладывал… И меры для того, чтобы те враги, которые допускают гибель и издевательства над нашим населением получили заслуженное наказание, эти меры уже предпринимаются", - заявил Гладков.В воскресенье Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате в десятиэтажном доме обрушился весь подъезд. По факту обстрела СК возбудил уголовное дело о теракте. В настоящее время МЧС подтвердило гибель одиннадцати человек, в том числе двоих детей.

https://ria.ru/20231230/putin-1919149420.html

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