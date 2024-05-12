https://ria.ru/20240512/gladkov-1945449930.html

Гладков осмотрел работу волонтеров на месте разборе завалов в Белгороде

Гладков осмотрел работу волонтеров на месте разборе завалов в Белгороде - РИА Новости, 12.05.2024

Гладков осмотрел работу волонтеров на месте разборе завалов в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ознакомился с организацией питания и медицинского обслуживания специалистов и волонтеров, работающих на разборе РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T19:41

2024-05-12T19:41

2024-05-12T19:41

происшествия

белгород

россия

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

обрушение части дома в белгороде после обстрела

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БЕЛГОРОД, 12 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ознакомился с организацией питания и медицинского обслуживания специалистов и волонтеров, работающих на разборе завалов частично обрушившегося дома в Белгороде, передает корреспондент РИА Новости. Гладкову показали зону питания. По словам волонтеров, организовано горячее, чай, бутерброды. Представители медицинской службы сообщили главе региона, что оказывают помощь тем, кто получает различные травмы в процессе работы. Губернатор обратился к министру по делам молодежи региона Татьяне Киреевой с просьбой организации круглосуточного дежурства на месте ЧП представителя правительства региона. В воскресенье Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате в десятиэтажном доме обрушился весь подъезд. По факту обстрела СК возбудил уголовное дело о теракте. МЧС России сообщало об извлечении из-под завалов в Белгороде шести погибших.

белгород

россия

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Гладков на месте частичного обрушения дома в Белгороде Гладков на месте частичного обрушения дома в Белгороде наблюдает, как организовано питание для служб на разборе завалов, есть ли горячий чай и медпомощь 2024-05-12T19:41 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгород, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обрушение части дома в белгороде после обстрела