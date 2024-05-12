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Шольц считает наступление Израиля на Рафах безответственным шагом - РИА Новости, 12.05.2024
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12:15 12.05.2024 (обновлено: 12:32 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/germaniya-1945365501.html
Шольц считает наступление Израиля на Рафах безответственным шагом
Шольц считает наступление Израиля на Рафах безответственным шагом - РИА Новости, 12.05.2024
Шольц считает наступление Израиля на Рафах безответственным шагом
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает безответственным шагом наступление Израиля на город Рафах на юге сектора Газа. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T12:15
2024-05-12T12:32
в мире
израиль
рафах (провинция)
германия
олаф шольц
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает безответственным шагом наступление Израиля на город Рафах на юге сектора Газа."Мы считаем безответственным наступление на Рафах, где живут 1,7 миллиона человек и 1 миллион внутренне перемещенных лиц. Мы предостерегаем от этого", - сказал Шольц в ходе выступления у медиагруппы RND.При этом он снова подчеркнул наличие у Израиля права на самооборону и борьбу с палестинским движением ХАМАС.В ночь на вторник сухопутные силы ЦАХАЛ вошли в Рафах на границе палестинского анклава и Египта в рамках контртеррористической операции, а израильские танки взяли оперативный контроль над территорией КПП "Рафах" со стороны сектора Газа. Сообщалось о ликвидации 20 палестинских радикалов. Непосредственно перед началом операции и во время ее проведения участились обстрелы со стороны радикалов по приграничным с сектором Газа районах.Операция началась на фоне продолжающихся усилий посредников привести стороны конфликта в секторе Газа к соглашению о прекращении огня в обмен на освобождение израильских заложников. Камнем преткновения служит требование ХАМАС о том, чтобы Израиль дал гарантии о полном прекращении войны в секторе Газа и выводе войск. Руководство Израиля готово на временное прекращение огня в обмен на освобождение заложников, однако не отказывается от достижения всех целей войны, включая полную ликвидацию боевого и политического потенциала ХАМАС.
https://ria.ru/20240509/izrail-1944836746.html
https://ria.ru/20240512/rafakh-1945338776.html
израиль
рафах (провинция)
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в мире, израиль, рафах (провинция), германия, олаф шольц, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Германия, Олаф Шольц, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Шольц считает наступление Израиля на Рафах безответственным шагом

Шольц предостерег Израиль от наступления на город Рафах

© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц выступает на заседании Бундестага
Канцлер Германии Олаф Шольц выступает на заседании Бундестага - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц выступает на заседании Бундестага. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает безответственным шагом наступление Израиля на город Рафах на юге сектора Газа.
"Мы считаем безответственным наступление на Рафах, где живут 1,7 миллиона человек и 1 миллион внутренне перемещенных лиц. Мы предостерегаем от этого", - сказал Шольц в ходе выступления у медиагруппы RND.
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Байден пригрозил остановить поставки Израилю при вторжении в Рафах
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При этом он снова подчеркнул наличие у Израиля права на самооборону и борьбу с палестинским движением ХАМАС.
В ночь на вторник сухопутные силы ЦАХАЛ вошли в Рафах на границе палестинского анклава и Египта в рамках контртеррористической операции, а израильские танки взяли оперативный контроль над территорией КПП "Рафах" со стороны сектора Газа. Сообщалось о ликвидации 20 палестинских радикалов. Непосредственно перед началом операции и во время ее проведения участились обстрелы со стороны радикалов по приграничным с сектором Газа районах.
Операция началась на фоне продолжающихся усилий посредников привести стороны конфликта в секторе Газа к соглашению о прекращении огня в обмен на освобождение израильских заложников. Камнем преткновения служит требование ХАМАС о том, чтобы Израиль дал гарантии о полном прекращении войны в секторе Газа и выводе войск. Руководство Израиля готово на временное прекращение огня в обмен на освобождение заложников, однако не отказывается от достижения всех целей войны, включая полную ликвидацию боевого и политического потенциала ХАМАС.
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В миреИзраильРафах (провинция)ГерманияОлаф ШольцХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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