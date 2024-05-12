https://ria.ru/20240512/germaniya-1945365501.html

Шольц считает наступление Израиля на Рафах безответственным шагом

Шольц считает наступление Израиля на Рафах безответственным шагом - РИА Новости, 12.05.2024

Шольц считает наступление Израиля на Рафах безответственным шагом

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает безответственным шагом наступление Израиля на город Рафах на юге сектора Газа. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T12:15

2024-05-12T12:15

2024-05-12T12:32

в мире

израиль

рафах (провинция)

германия

олаф шольц

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776419493_0:0:2994:1685_1920x0_80_0_0_1439e87fdc472bfd3e1891b39c982ba9.jpg

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает безответственным шагом наступление Израиля на город Рафах на юге сектора Газа."Мы считаем безответственным наступление на Рафах, где живут 1,7 миллиона человек и 1 миллион внутренне перемещенных лиц. Мы предостерегаем от этого", - сказал Шольц в ходе выступления у медиагруппы RND.При этом он снова подчеркнул наличие у Израиля права на самооборону и борьбу с палестинским движением ХАМАС.В ночь на вторник сухопутные силы ЦАХАЛ вошли в Рафах на границе палестинского анклава и Египта в рамках контртеррористической операции, а израильские танки взяли оперативный контроль над территорией КПП "Рафах" со стороны сектора Газа. Сообщалось о ликвидации 20 палестинских радикалов. Непосредственно перед началом операции и во время ее проведения участились обстрелы со стороны радикалов по приграничным с сектором Газа районах.Операция началась на фоне продолжающихся усилий посредников привести стороны конфликта в секторе Газа к соглашению о прекращении огня в обмен на освобождение израильских заложников. Камнем преткновения служит требование ХАМАС о том, чтобы Израиль дал гарантии о полном прекращении войны в секторе Газа и выводе войск. Руководство Израиля готово на временное прекращение огня в обмен на освобождение заложников, однако не отказывается от достижения всех целей войны, включая полную ликвидацию боевого и политического потенциала ХАМАС.

https://ria.ru/20240509/izrail-1944836746.html

https://ria.ru/20240512/rafakh-1945338776.html

израиль

рафах (провинция)

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, рафах (провинция), германия, олаф шольц, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году