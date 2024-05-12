Шольц считает наступление Израиля на Рафах безответственным шагом
Шольц предостерег Израиль от наступления на город Рафах
© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц выступает на заседании Бундестага
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц выступает на заседании Бундестага. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает безответственным шагом наступление Израиля на город Рафах на юге сектора Газа.
"Мы считаем безответственным наступление на Рафах, где живут 1,7 миллиона человек и 1 миллион внутренне перемещенных лиц. Мы предостерегаем от этого", - сказал Шольц в ходе выступления у медиагруппы RND.
При этом он снова подчеркнул наличие у Израиля права на самооборону и борьбу с палестинским движением ХАМАС.
В ночь на вторник сухопутные силы ЦАХАЛ вошли в Рафах на границе палестинского анклава и Египта в рамках контртеррористической операции, а израильские танки взяли оперативный контроль над территорией КПП "Рафах" со стороны сектора Газа. Сообщалось о ликвидации 20 палестинских радикалов. Непосредственно перед началом операции и во время ее проведения участились обстрелы со стороны радикалов по приграничным с сектором Газа районах.
Операция началась на фоне продолжающихся усилий посредников привести стороны конфликта в секторе Газа к соглашению о прекращении огня в обмен на освобождение израильских заложников. Камнем преткновения служит требование ХАМАС о том, чтобы Израиль дал гарантии о полном прекращении войны в секторе Газа и выводе войск. Руководство Израиля готово на временное прекращение огня в обмен на освобождение заложников, однако не отказывается от достижения всех целей войны, включая полную ликвидацию боевого и политического потенциала ХАМАС.