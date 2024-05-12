https://ria.ru/20240512/geomagnetizm-1945347467.html

В Москве ожидается геомагнитный шторм

В Москве ожидается геомагнитный шторм - РИА Новости, 12.05.2024

В Москве ожидается геомагнитный шторм

Экстремальный геомагнитный шторм и до плюс 9 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T10:05

2024-05-12T10:05

2024-05-12T10:05

общество

москва

евгений тишковец

вспышки на солнце

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Экстремальный геомагнитный шторм и до плюс 9 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью североатлантического циклона, куда продолжат поступать аномально холодные массы воздуха с температурным фоном на 10 градусов ниже климатической нормы. В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, утром местами кратковременные осадки. Температура воздуха в столице плюс 7 - плюс 9 градусов, по области плюс 6 - плюс 11 градусов", - рассказал Тишковец. По словам синоптика, ветер ожидается северный, со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 751 миллиметр ртутного столба. "Второй день фиксируется экстремальный геомагнитный шторм", - добавил он.

https://ria.ru/20240512/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

https://ria.ru/20240303/pogoda-1930808275.html

москва

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Дарья Буймова

общество, москва, евгений тишковец, вспышки на солнце