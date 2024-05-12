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Опрос показал, что американцы думают о тратах на помощь Украине - РИА Новости, 12.05.2024
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15:56 12.05.2024
https://ria.ru/20240512/ft-1945414013.html
Опрос показал, что американцы думают о тратах на помощь Украине
Опрос показал, что американцы думают о тратах на помощь Украине - РИА Новости, 12.05.2024
Опрос показал, что американцы думают о тратах на помощь Украине
Половина американцев считает траты на помощь США Украине избыточными, следует из опроса, проведенного газетой Financial Times и бизнес-школой Мичиганского... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T15:56
2024-05-12T15:56
сша
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россия
джо байден
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Половина американцев считает траты на помощь США Украине избыточными, следует из опроса, проведенного газетой Financial Times и бизнес-школой Мичиганского университета Michigan Ross. Согласно результатам опроса, 50% американцев убеждены, что США тратят слишком много на помощь Киеву, в то время как 11% опрошенных уверены, что США тратят недостаточное количество денег на поддержку Украины. Еще 26% говорят о том, что США выделяют достаточное количество денег для Киева. Из опроса также следует, что 47% респондентов считают избыточными траты на поддержку Израиля, в то время как 11% уверены, что Вашингтон мог бы оказывать Тель-Авиву больше помощи. Опрос проводился 2-6 мая среди 1003 зарегистрированных избирателей в США. Погрешность составляет 3,1 процентных пункта. Сенат США ранее по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и администрацию на Тайване. Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект. Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, сняв последнее юридическое препятствие для возобновления поставок туда американских вооружений, вскоре после чего распорядился выделить новый пакет военной поддержки на 1 миллиард долларов. На помощь Украине США направят почти 61 миллиард долларов, из которых 23,2 миллиарда - на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда - на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда - для обеспечения "текущих военных операций США в регионе". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240512/ukraina-1945325092.html
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сша, украина, россия, джо байден, сергей лавров, нато, министерство обороны сша
США, Украина, Россия, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО, Министерство обороны США
Опрос показал, что американцы думают о тратах на помощь Украине

FT: половина американцев считает траты на помощь Украине избыточными

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЛюди возле Монумента Вашингтона в США
Люди возле Монумента Вашингтона в США - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Люди возле Монумента Вашингтона в США. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Половина американцев считает траты на помощь США Украине избыточными, следует из опроса, проведенного газетой Financial Times и бизнес-школой Мичиганского университета Michigan Ross.
Согласно результатам опроса, 50% американцев убеждены, что США тратят слишком много на помощь Киеву, в то время как 11% опрошенных уверены, что США тратят недостаточное количество денег на поддержку Украины. Еще 26% говорят о том, что США выделяют достаточное количество денег для Киева.
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Из опроса также следует, что 47% респондентов считают избыточными траты на поддержку Израиля, в то время как 11% уверены, что Вашингтон мог бы оказывать Тель-Авиву больше помощи.
Опрос проводился 2-6 мая среди 1003 зарегистрированных избирателей в США. Погрешность составляет 3,1 процентных пункта.
Сенат США ранее по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и администрацию на Тайване. Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект. Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, сняв последнее юридическое препятствие для возобновления поставок туда американских вооружений, вскоре после чего распорядился выделить новый пакет военной поддержки на 1 миллиард долларов.
На помощь Украине США направят почти 61 миллиард долларов, из которых 23,2 миллиарда - на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда - на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда - для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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