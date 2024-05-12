Опрос показал, что американцы думают о тратах на помощь Украине
FT: половина американцев считает траты на помощь Украине избыточными
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЛюди возле Монумента Вашингтона в США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Люди возле Монумента Вашингтона в США. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Половина американцев считает траты на помощь США Украине избыточными, следует из опроса, проведенного газетой Financial Times и бизнес-школой Мичиганского университета Michigan Ross.
Согласно результатам опроса, 50% американцев убеждены, что США тратят слишком много на помощь Киеву, в то время как 11% опрошенных уверены, что США тратят недостаточное количество денег на поддержку Украины. Еще 26% говорят о том, что США выделяют достаточное количество денег для Киева.
Из опроса также следует, что 47% респондентов считают избыточными траты на поддержку Израиля, в то время как 11% уверены, что Вашингтон мог бы оказывать Тель-Авиву больше помощи.
Опрос проводился 2-6 мая среди 1003 зарегистрированных избирателей в США. Погрешность составляет 3,1 процентных пункта.
Сенат США ранее по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и администрацию на Тайване. Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект. Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, сняв последнее юридическое препятствие для возобновления поставок туда американских вооружений, вскоре после чего распорядился выделить новый пакет военной поддержки на 1 миллиард долларов.
На помощь Украине США направят почти 61 миллиард долларов, из которых 23,2 миллиарда - на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда - на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда - для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.